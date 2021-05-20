Son dakika... BM'den flaş Gazze açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

BM'den salı günü yapılan açıklamada bu sayı 52 bin olarak açıklanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk olmak üzere 227 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

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