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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... BM'den flaş Gazze açıklaması

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Son dakika... BM'den flaş Gazze açıklaması

BM, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

BM'den salı günü yapılan açıklamada bu sayı 52 bin olarak açıklanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk olmak üzere 227 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

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