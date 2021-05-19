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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 19.05.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Biden'dan skandal şaka

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ABD Başkanı Biden'dan skandal şaka

Ford'un yeni elektrikli aracını test eden ABD Başkanı Joe Biden bu sırada gazetecilerden gelen Gazze'deki gelişmeler hakkında gelen bir soruya verdiği cevap ile gündemde.

ABD Başkanı Joe Biden Ford'un 'F-150' isimli yeni elektrikli aracını test etmek için Dearborn, Michigan'daydı.

Biden, test sahasında gazeteciler ile sohbet ettiği sırada çok konuşulacak bir şaka yaptı.

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Bir muhabirden gelen 'Sayın Başkan, çok önemli olduğu için oradan uzaklaşmadan önce size İsrail hakkında hızlı bir soru sorabilir miyim?' sorusuna Biden şu yanıtı verdi;

'Hayır soramazsın. Ben arabayı kullanmaya başladığımda önüme geçersen o başka.'

Biden'ın bu cevabı çevredeki muhabirleri güldürse de videonun sosyal medyaya düşmesi ile işin rengi değişti.

Kısa sürede viral olan video sosyal medyada tepki çekti. Pek çok kullanıcı Biden'ın bu şakasının selefi Trump'ı anımsattığı yorumunu yaptı.

İSRAİL'E SİLAH SATIŞINA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Biden yönetimi geçtiğimiz günlerde İsrail'e 735 milyon dolarlık bomba ve füze satışına yeşil ışık yakmıştı.

ÖLENLERİN SAYISI 220'YE YÜKSELDİ

Öte yandan İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 220'ye, yaralı sayısı da 1509'ye çıktı.

 

 

 

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