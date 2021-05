ABD Başkanı Biden'dan skandal şaka

ABD Başkanı Joe Biden Ford'un 'F-150' isimli yeni elektrikli aracını test etmek için Dearborn, Michigan'daydı.

Biden, test sahasında gazeteciler ile sohbet ettiği sırada çok konuşulacak bir şaka yaptı.

Bir muhabirden gelen 'Sayın Başkan, çok önemli olduğu için oradan uzaklaşmadan önce size İsrail hakkında hızlı bir soru sorabilir miyim?' sorusuna Biden şu yanıtı verdi;

'Hayır soramazsın. Ben arabayı kullanmaya başladığımda önüme geçersen o başka.'

Biden'ın bu cevabı çevredeki muhabirleri güldürse de videonun sosyal medyaya düşmesi ile işin rengi değişti.

After Biden jokes about running over a reporter trying to ask him about Israel, many reporters start laughing; he then peels off and the press corps breaks into hysterical laughter pic.twitter.com/7pVn5vqMpI