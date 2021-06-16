SON DAKİKA: BioNTech aşısı için sevindirici haber! En yaygın koronavirüs mutasyonuna yüzde 96 koruma sağlıyor..

Koronavirüs salgınına karşı aşılama kampanyası tüm dünyada etkisini sürdürürken bir yandan da dünyanın çeşitli ülkelerinde ortaya çıkan ve baskın hale gelen Kovid-19 varyantları korku yaratmaya devam ediyor.

Ancak Birleşik Krallık ve İskoçya’da ayrı ayrı yapılan ve dün yayınlanan iki araştırmanın sonuçlarına göre BioNTech-Pfizer ve AstraZeneca aşıları Delta varyantına karşı büyük bir koruma oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Özellikle iki doz aşı olmanın hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatma oranını çok ciddi bir şekilde düşürdüğünü de belirlendi.

İki doz koronavirüs aşısı yaptırmanın virüsün yeni yeni ortaya çıkan ve dünyada baskın hale gelerek dolaşıma giren mutasyonlarına karşı da etkili olduğunu açıklayan araştırmacılar bu şekilde salgının sona erebileceğinin altını çizdi.

İskoçya'da yapılan araştırmaya göre, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, İngiltere'nin Kent bölgesinde görülen Alfa varyantına oranla hastaneye yatış riskini iki kat daha fazla artırıyor. Saygın tıp dergisi Lancet'te yayınlanan araştırma, bu riskin altını çizerken bir yandan da aşıların bu varyantlara karşı etkisini de vurguluyor.

İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Kovid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin, durumu “Delta virüsü tehdidine karşı çok ciddi bir fırsatımız var: İki doz aşı” diyerek özetledi.

İki doz olarak uygulanan Pfizer/BioNTech aşısının Hindistan’da tespit edilen ve bir süre önce adı Delta mutasyonu olarak değiştirilen varyanta karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığını açıklayan İskoç yetkililer Alpha mutasyonuna karşı da yüzde 92’lik bir koruma sağlandığını duyurdu.

14.000’den fazla Delta vakasının incelendiği araştırmada iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların hastaneye yatma oranının yüzde 96 oranında azaldığı tespit edilirken AstraZeneca aşısı olanlarda ise bu oranın yüzde 92 azaldığı ortaya çıktı.

Delta varyantının tüm dünyada yaygınlaştığı bildirilirken özellikle İngiltere'de şu an için en baskın varyant olduğu ve bu varyantla hastalanan gençlerde hastaneye yatış oranının arttığı biliniyor.

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