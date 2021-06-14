Son dakika: Koronavirüste kâbus senaryosu! İngiliz profesör bu sözlerle uyardı

Dr. Katzoukaris, "En nihayetinde sınırlar var ve tüm kötü mutasyonların birleşiminden oluşan süper bir virüs yok" diyor. Aynı zamanda, "Evrimsel alışveriş" diye bir kavram da var. Bir alanda iyi olmak için, sıklıkla başka bir alanda kötüleşiyorsunuz. Tarihteki en hızlı aşılama programı, virüsün önüne farklı bir engel çıkartabilir ve bir başka evrimsel yöne gitmeye zorlayabilir.