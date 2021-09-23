Son dakika: Bill Gates'ten itiraf gibi 'Jeffrey Epstein' sözleri!

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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, seks ticareti, insan kaçakçılığı ve cinsel tacizden suçlu bulunan Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

PBS kanalına konuk olan Gates'e Epstein ile yaptığı görüşmelerden pişman olup olmadığı soruldu.

'Biliyorsun, onunla akşam yemeği yedim' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti; 'Bunu yaptığım için pişmanım.'

Sağlık alanında hayır işleri yapan Gates bu görüşmelerin Epstein'ın bu alanda ona destek sağlayabileceği iddiası sonrası gerçekleştiğini öne sürdü.

Gates, Epstein'ın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını anladıktan sonra bu görüşmeleri kestiğinin altını çizdi.

Programda Gates'e Epstein'ın geçmişini öğrendiğinde ne yaptığı da soruldu. Gates pişman olduğunu yineledi ve söylenecek yeni bir şey olmadığını belirtti.

Bu görüşmelerden bir ders çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda ise Gates, 'Eh, o öldü, yani... bilirsiniz, genel olarak, her zaman dikkatli olmalısınız' dedi.

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New York Post'ta yer alan haberde 'Gates, Epstein ile olan ilişkisi hakkında konuşması gerektiğinde kıvrandı ve yüzük parmağıyla oynadı' ifadesine yer verildi.

Gates'in bu açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Söz konusu televizyon mülakatına ait görüntüler sosyal medyda binlerce defa paylaşılarak viral oldu.

ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein 2019'da Temmuz ayında New York'ta tutuklanmış ve 2002-2005 yılları arasında gerçekleşen seks ticareti ve insan kaçakçılığı suçlamalarından dolayı tutuklandığı belirtilmişti.

Ünlü milyarderin daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası bulunuyordu. Epstein'in Manhattan'daki lüks evini basan polis evde çok sayıda uygunsuz fotoğraflar bulmuştu.

Fotoğraflardaki zorla ilişkiye girdiği kişiler için fotoğraflarının olduğu bir 'kitap' tuttuğu ve burada yer alan bazı kişilerin yaşlarının çocuk yaşta olduğu belirtilmişti.

2019'da Ağustos ayında intihar eden Epstein hücresinde ölü bulunmuştu.