Son dakika: Bill Gates'ten itiraf gibi 'Jeffrey Epstein' sözleri!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünya 3.lüğü için yarışacakMete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünya 3.'lüğü için yarışacak#Mete Gazoz
Son dakika... MSB duyurdu Saldırı girişimi önlendi, 11 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika... MSB duyurdu! Saldırı girişimi önlendi, 11 terörist etkisiz hale getirildi#Milli Savunma Bakanlığı
Fransa Savunma Bakanına soğuk duş Senatoda yuhalandı...Fransa Savunma Bakanı'na soğuk duş! Senato'da yuhalandı...#Fransa
“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar #Ece Üner İle Susma
Günlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke ettiGünlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke etti!#Hırvatistan
Bilim Kurulu Üyesi Gündüzden yan etki açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yan etki açıklaması!#Koronavirüs
5 Ekimde başlıyor Adalarda akülü araç tartışması...5 Ekim'de başlıyor! Adalar'da akülü araç tartışması...#Büyükada
Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereiradan flaş Berisha kararıSon Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan flaş Berisha kararı!#Fenerbahçe
Son dakika... Evergrandede son dakika gelişmesi Hisseleri yüzde 30 prim yaptıSon dakika... Evergrande'de son dakika gelişmesi! Hisseleri yüzde 30 prim yaptı#Evergrande
Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktıParis Hilton'un annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı#Paris Hilton
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Bill Gates'ten itiraf gibi 'Jeffrey Epstein' sözleri!

#Bill Gates#Jeffrey Epstein#Dünya
Son dakika: Bill Gatesten itiraf gibi Jeffrey Epstein sözleri

Son dönemde 27 yıllık eşi ile aldıkları ortak boşanma kararı ile gündemden düşmeyen Bill Gates'ten itiraf gibi bir Jeffrey Epstein açıklaması geldi. Gates'in bir televizyon mülakatı sırasında söylediği sözler sosyal medyada günün konusu oldu.

Haberin Devamı

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, seks ticareti, insan kaçakçılığı ve cinsel tacizden suçlu bulunan Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

PBS kanalına konuk olan Gates'e Epstein ile yaptığı görüşmelerden pişman olup olmadığı soruldu.

'Biliyorsun, onunla akşam yemeği yedim' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti; 'Bunu yaptığım için pişmanım.'

Son dakika: Bill Gatesten ezber bozan pandemi açıklaması

İlgili Haber:Son dakika: Bill Gates'ten ezber bozan pandemi açıklaması!

Sağlık alanında hayır işleri yapan Gates bu görüşmelerin Epstein'ın bu alanda ona destek sağlayabileceği iddiası sonrası gerçekleştiğini öne sürdü.

Gates, Epstein'ın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını anladıktan sonra bu görüşmeleri kestiğinin altını çizdi.

Programda Gates'e Epstein'ın geçmişini öğrendiğinde ne yaptığı da soruldu. Gates pişman olduğunu yineledi ve söylenecek yeni bir şey olmadığını belirtti.

Bu görüşmelerden bir ders çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda ise Gates, 'Eh, o öldü, yani... bilirsiniz, genel olarak, her zaman dikkatli olmalısınız' dedi.

Haberin Devamı

New York Post'ta yer alan haberde 'Gates, Epstein ile olan ilişkisi hakkında konuşması gerektiğinde kıvrandı ve yüzük parmağıyla oynadı' ifadesine yer verildi.

Gates'in bu açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Söz konusu televizyon mülakatına ait görüntüler sosyal medyda binlerce defa paylaşılarak viral oldu.

Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor

İlgili Haber:Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor

ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein 2019'da Temmuz ayında New York'ta tutuklanmış ve 2002-2005 yılları arasında gerçekleşen seks ticareti ve insan kaçakçılığı suçlamalarından dolayı tutuklandığı belirtilmişti.

Ünlü milyarderin daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası bulunuyordu. Epstein'in Manhattan'daki lüks evini basan polis evde çok sayıda uygunsuz fotoğraflar bulmuştu.

Fotoğraflardaki zorla ilişkiye girdiği kişiler için fotoğraflarının olduğu bir 'kitap' tuttuğu ve burada yer alan bazı kişilerin yaşlarının çocuk yaşta olduğu belirtilmişti.

2019'da Ağustos ayında intihar eden Epstein hücresinde ölü bulunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bill Gates#Jeffrey Epstein #Dünya