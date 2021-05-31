Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistanda Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü.



Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakisle görüştük. Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arzediyor" dedi.

Dün Türk azınlığın yoğun yaşadığı Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesine giden Çavuşoğlu, buradan başkent Atina’ya geçti.

Başbakan Miçotakis ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Dışişleri Bakanlığı binasında Dendias ile bir araya gelecek.

Hürriyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Çavuşoğlu’nun Atina ziyaretinin hedefi, iki ülke ilişkilerinde normalleşmenin sağlanması. Bir diğer deyişle, ilişkilerin, geçen yıl Doğu Akdeniz’de yaşanan kriz öncesi duruma dönmesi.

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