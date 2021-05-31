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Haberler Dünya HaberleriBakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 31.05.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Sayın Bakanımız, 1 Haziran 2021 tarihinde video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesi’nin hazırlıkları, ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 değerlendirme süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO’nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.

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