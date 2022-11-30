Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: ABD’nin teröre verdiği destek son bulmalı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci ile ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, 'Henüz somut bir adım görmediğinizi söyledim' dedi.

'Yeni hükümetin terör ile mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz' diyen Çavuşoğlu, İsveç'in bu alandaki açıklamalarının olumlu olduğunun altını çizdi ve 'somut adımlar görmemiz lazım' dedi.

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Çavuşoğlu, 'ABD ve bazı ülkelerin verdiği destek açık. Bu desteği sonlandırmaları lazım. Blinken ile yaptığımız görüşmede, İstanbul’daki saldırının sorumlusu terörist, sözde SDF’nin intikam açıklamalarını da söyleyip, bunu sizin verdiğiniz destekle yapıyorlar dedik' ifadelerini kullandı.

'MÜTTEFİKLERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

'Biz müttefiklerden destek bekliyoruz' diyen Çavuşoğlu, 'teröristleri mağdur göstermeyi çalışan açıklamalar görmek istemediğimizi söyledik' ifadelerini kullandı.

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ABD'nin terör örgütlerine verdiği desteği sonlandırması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, 'gölge etmesinler yeter' dedi.

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'ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada.' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Biz gerekli cevapları verdik. Müttefiklerden destek bekliyoruz. Öyle amalı, mamalı açıklamalar beklemiyoruz.'

Çavuşoğlu, 'gerek Irak gerek Suriye'de, dünyanın her yerinde terör ile mücadelemiz kararlılık ile sürecek' dedi.