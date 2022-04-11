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Son dakika: Avusturya Başbakanı Nehammer Putin ile görüştü: Çok zorlu geçti!

#RUSYA#Putin#Karl Nehammer
Son dakika: Avusturya Başbakanı Nehammer Putin ile görüştü: Çok zorlu geçti

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer cumartesi günü Kiev’e yaptığı ziyaretin ardından bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü. Nehammer görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Putin ile görüşmemiz çok net, açık ve zorluydu." sözlerini kullandı.

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Vladimir Putin’le görüşmek üzere Moskova'ya giden Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Avusturya’nın tarafsız bir ülke olduğunu ancak Rusya’nın başlattığı savaşa karşı Ukrayna’nın yanında "net bir duruşa sahip" olduklarını ifade etmişti.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Putin ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı ve "Görüşme dostane değildi ve zorluydu." sözlerini kullandı.

Son dakika: Avusturya Başbakanı Nehammer Putin ile görüştü: Çok zorlu geçti
Karl Nehammer cumartesi günü Ukrayna'ya giderek incelemelerde bulunmuştu

Karl Nehammer görüşmeyle ilgili olarak "Savaşın bitirilmesi için Putin'le konuştum ve savaşlarda iki tarafın da kaybettiğini söyledim. Kiev'e yaptığım ziyaretten sonra Moskova'ya da gitmek ve görevimi yarım bırakmak istememiştim ve elimden geleni yapmış oldum." dedi.

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