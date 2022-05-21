Son dakika: Avustralya'da seçim sonucu belli oldu!

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Avustralya halkı bugün yeni hükümetini belirlemek üzere sandık başına gitti. Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belirleneceği seçimler için oy verme işlemi günün erken saatlerinde başladı.



MARRİSON SEÇİMİ KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

9 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi arasındaki yarış çekişmeli geçerken mevcut Başbakan Scott Morrison az önce yaptığı açıklamada seçimdeki yenilgisini kabul etti.

Morrison, "İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ile görüştüm ve onu seçim zaferinden dolayı tebrik ettim" dedi.



İşçi Partisi lideri Anthony Albanese

Seçimin galibi olan İşçi Partisi lideri Anthony Albanese oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada Avustralyalıların hükümet değişikliği istediklerini söyleyerek,demişti.Batı medyası İşçi Partisi'nin zaferini,başlığı ile duyurdu.Yeni başbakanı ilk kutlayan isim İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu.