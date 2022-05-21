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Son dakika: Avustralya'da seçim sonucu belli oldu!

#Avustralya#Anthony Albanese#Scott Morrison
Son dakika: Avustralyada seçim sonucu belli oldu

Avustralya'da bugün gerçekleştirilen seçimlerde oy kullanan seçmenler 9 yıllık Scott Morrison yönetimine son verdi. Seçim yenilgisini kabul eden Başbakan Morrison rakibi Anthony Albanese'i arayarak tebrik etti.

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Avustralya halkı bugün yeni hükümetini belirlemek üzere sandık başına gitti. Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belirleneceği seçimler için oy verme işlemi günün erken saatlerinde başladı.

MARRİSON SEÇİMİ KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

9 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi arasındaki yarış çekişmeli geçerken mevcut Başbakan Scott Morrison az önce yaptığı açıklamada seçimdeki yenilgisini kabul etti.

Morrison, "İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ile görüştüm ve onu seçim zaferinden dolayı tebrik ettim" dedi.

Son dakika: Avustralyada seçim sonucu belli oldu

İşçi Partisi lideri Anthony Albanese

"ÜLKEYİ BİRLEŞTİRMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Seçimin galibi olan İşçi Partisi lideri Anthony Albanese  oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada  Avustralyalıların hükümet değişikliği istediklerini söyleyerek, "Mesajım, tüm Avustralyalıları temsil etmek istiyorum. Ülkeyi birleştirmek istiyorum. Son zamanlarda çok fazla bölünme oldu. Mevcut hükümete yönelik eleştirilerimden biri de Scott Morrison'ın birlik ve ortak amaçtan ziyade farklılık ve bölünme arayışında olması. İnsanları bir araya getirmek istiyorum ve büyük demokrasimizde insanlar nasıl oy verirse versin, insanların görüşlerini sandıkta ifade etmeleri güzel. Bunu yaptıktan sonra birlik olup millet olarak ilerlememiz gerekiyor. Yapabileceğimize inanıyorum" demişti.

Batı medyası İşçi Partisi'nin zaferini, "İklim değişikliğine odaklanan Albanese hükümetin 9 yıllık yönetimine son verdi" başlığı ile duyurdu.

Yeni başbakanı ilk kutlayan isim İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu.

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#Avustralya#Anthony Albanese#Scott Morrison

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