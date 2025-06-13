×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Güvenlik Zirvesi 4 saat sürdü... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Olası senaryolara göre tüm tedbirleri alıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#İRAN#Genelkurmay Başkanı
Son dakika: Güvenlik Zirvesi 4 saat sürdü... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Olası senaryolara göre tüm tedbirleri alıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 17:07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını değerlendirmek ve muhtemel yansımalarını ele almak üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Hakan Fidan, "İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır. İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir" dedi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Güler, Gürak ve Kalın, Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantının dört saat sürdüğü ve İsrail'in saldırılarının görüşüldüğü öğrenildi.

BAKAN HAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu açıklamayı yaptı:

(İsrail'in İran'a yönelik saldırısı) Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Ülkemiz, bölgemizde yaşanan güvenlik riskleri karşısında gerekli tedbirleri en üst düzeyde almıştır.

Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönelen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir. Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. 

Haberin Devamı

Son dakika: Güvenlik Zirvesi 4 saat sürdü... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Olası senaryolara göre tüm tedbirleri alıyoruz

⁠⁠İSRAİL’İN İRAN'DAKİ BİRÇOK KENTİ HEDEF ALAN SALDIRILARI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİran nasıl cevap verecek İşte masadaki 5 seçenek ve Tahranın en büyük kozuİran nasıl cevap verecek? İşte masadaki 5 seçenek ve Tahran'ın en büyük kozuHaberi görüntüle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Gözden Kaçmasınİsrail, İranı vurdu Sivil ve askeri tesisler hedef alındı: Tahrandan misilleme saldırısıİsrail, İran'ı vurdu! Sivil ve askeri tesisler hedef alındı: Tahran'dan misilleme saldırısıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#İRAN#Genelkurmay Başkanı

BAKMADAN GEÇME!