Son dakika: İsrail, İran'ı vurdu! Sivil ve askeri tesisler hedef alındı... "İlk aşama tamamlandı"

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi. Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "her zamankinden daha yakın" olduğu iddia edilen açıklamada, İran'ın silahlarının İsrail ve tüm dünya için tehdit oluşturduğu savunuldu.

İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle "gerekli olan her yere" saldıracağı tehdidinde bulunuldu.

NETANYAHU: BİLİM İNSANLARINI HEDEF ALDIK



İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "İran'a operasyon gerektiği kadar sürecek. İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık. İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer tesisleri ve onlarca askeri hedefi vurduk, ilk aşama tamamlandı" dedi.

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OPERASYONUN ADI "YÜKSELEN ASLAN"



İsrail, İran'a yaptığı operasyonun adının "Yükselen Aslan" olduğunu duyurdu.



İSRAİL GENELİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

İsrail ordu radyosu, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı.

Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.

Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı.

İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi.

İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 03.00 itibarıyla iç cephe komutanlığı yönergelerinde acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.





DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti.

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Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD'DEN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Ülkesinin saldırıda dahlinin olmadığını belirten Rubio, "Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı.

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Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD yönetiminin, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Rubio, bölgesel ortaklarıyla temas halinde olduklarını da kaydetti.

Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.



ÜST DÜZEY İSİMLERE SALDIRI

İsrail, hava harekatında kapsamında İran'daki üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri hedef aldığını duyurdu.



UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamada, sivil uçuşların askıya alındığı bildirildi.



IRAK HAVA SAHASINI KAPATTI



İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı. ​​​​​​​Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki hava sahasını kapattı ve tüm havalimanlarındaki uçuşları askıya aldı.



SALDIRI ÖNCESİ ABD'DEN UYARI GELMİŞTİ!

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ABD Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karmaşık ve hızla değişebilir. İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını, dikkatli olmaya, gelişmeleri yakından takip etmeye teşvik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia etmişti.