Son dakika... Ankara'da kritik ABD - Rusya görüşmesi

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Rus Kommersant gazetesinin ortaya attığı 'Rusya ve ABD Ankara'da görüşüyor' iddiasına ABD'den yanıt geldi.

Beyaz Saray yetkilisi CIA Direktörü Burns ile Rus mevkidaşı Ankara'da görüştüğünü doğruladı.

ABD'li yetkili görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada 'Ukrayna'da nükleer silah kullanımının sonuçları aktarılıyor' dedi.

Aynı açıklamada Ukrayna savaşı ile ilgili herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığının altı çizildi.

Kremlin'den geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada 'Türkiye'de ABD ile temasta bulunulduğunu doğrulama veya yalanlama durumunda değiliz' ifadesine yer verilmişti.

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