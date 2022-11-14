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Zelenski, Herson'a ayak basarak zaferi kutladı

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#Zelenski#UKRAYNA#Herson
Zelenski, Hersona ayak basarak zaferi kutladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 16:46

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymir Zelenski, Rus ordusunun geri çekilmesiyle aylar sonra ilk kez Herson'u ziyaret etti.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymir Zelenski yeni kurtarılan Herson şehrine bir ziyarette bulunarak Rusya'nın geri çekilmesini "savaşın sonunun başlangıcı" değerlendirdi. Zelensky askerlerin ödediği ağır bedeli de hatırlatarak Rusya’nın işgalinin tarih sayfalarına kanlı bir gerçek olarak geçeceğini söyledi.

Herson’un geri alınması , işgalden bu yana yaklaşık dokuz ay içinde Ukrayna'nın en büyük başarılarından biri olarak yorumlanıyor. Geri çekilme kararının Kremlin'e bir başka sarsıcı darbe olduğu konuşulurken, bazı kaynaklar geri çekilmenin işgal için yeni bir hazırlık olabileceğini söylüyor.

Zelenski, Hersona ayak basarak zaferi kutladı

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İNSANİ İHTİYAÇLAR SAĞLANAMIYOR

Zelenski, Rusların geri çekilmeden önce geride bıraktıkları bubi tuzakları ve mayınlarla ilgili her gün yaptığı uyarılar ardından ilk kez Herson sokakların yürüdü. Ukraynalı lider, "Bu, savaşın sonunun başlangıcı. Geçici olarak işgal edilen tüm bölgelere adım adım geliyoruz." ifadelerine yer verdi. Rusya'nın şehri işgalinin sona ermesi ardından Herson’da elektrik su, yiyecek ve ilaç sıkıntısı ortaya çıkmış durumda.  

Zelenski, Hersona ayak basarak zaferi kutladı

MORAL ZİYARETİ

Zelenski daha önce beklenmedik bir şekilde savaşın kritik kavşaklarında diğer cephe bölgelerinde ortaya çıkmıştı. Herson ziyareti hem sembolizm hem de askerlerin de sivillerin moralini yükseltmek için bir girişim olarak değerlendirildi.

Zelenski, Hersona ayak basarak zaferi kutladı

Zelenski şehri gezerken, sakinler “Ukrayna’ya Zafer!” sloganları attı. Ukraynalı lider askerlere madalya dağıtıp onlarla fotoğraf çektirdi.

Zelenski, Hersona ayak basarak zaferi kutladı

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KREMLİN: ORASI RUS TOPRAĞI

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Zelenski'nin Herson ziyareti hakkında yorum yapmaktan geri durarak, “Herson’un Rusya Federasyonu toprağı olduğunu biliyorsunuz.” dedi.

Zelenski, Hersona ayak basarak zaferi kutladı

Rusya'nın geri çekilmesinden sonra, Ukraynalı yetkililer işkence ve diğer vahşet delillerinin ortaya çıkmaya başladığını belirtti. Zelenski ise pazar günü yaptığı konuşmasında, ayrıntı vermeden 400'den fazla Rus savaş suçunu belgelediğini ve hem sivil hem de asker cesetlerinin bulunduğunu söyleyerek, "Herson bölgesinde Rus ordusu ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi aynı vahşeti geride bıraktı. Her katili bulup adalete teslim edeceğiz. Şüphesiz." ifadelerine yer verdi.

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