Son dakika: Amerikalı general son durumu değerlendirdi, asıl büyük tehlikeye dikkat çekti

Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin ABD Savunma Bakanlığı'ndaki toplantısına uzaktan bağlanan General McKenzie, 22.00 sıralarında yaptığı açıklamada, "Tam can kaybı konusunda net bir bilgimiz yok" açıklaması yaptı.

McKenzie, Afganistan'dan tahliyelerin devam edeceğini ifade ederek, 5 bin kişinin Kabil Havalimanı'nda beklediğini aktarırken, Afganistan'da 1000 kadar ABD vatandaşı kaldığını tahmin ettiklerini belirtti.

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Basın mensuplarının olayın nasıl gerçekleştiğini sorması üzerine General McKenzie, şu yanıtı verdi:



"Öncelikle soruşturma devam ediyor, hangi şartlarda olduğunu çözmek için. Kapının yanındaki insanları kontrol etmemiz lazım ve bu yüzden yakınlaşmak zorundayız insanlara. İnsanlar havalimanına girecekleri zaman Amerikan askerlerinin elle arama yapması gerekiyor. Önemli olan üzerinde bomba olan birinin uçağa binmemesi. Bu çok büyük can kaybına yol açar. Amerikalılar risk altında olmak zorunda. Başka türlü yapma şansımız yok çünkü."

Sorumluların peşine düşeceklerini ifade eden Kenneth McKenzie, Kabil Havalimanı'na yönelik "ciddi tehdit" olduğunu belirtirken, Kabil'de şu sıralar bombalı araç tehdidi bulunduğuna dair bilgi paylaşımında bulundu.

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