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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.08.2021 - 21:52 | Son Güncelleme:

Kabil'de içler acısı olay! Küçük kız çocuğu, kollarında can verdi...

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Kabil'de içler acısı olay! Küçük kız çocuğu, kollarında can verdi...

Günlerdir dünya medyasının bir numaralı gündem maddesi olan Afganistan, bugün başkent Kabil'de gerçekleştirilen peş peşe patlamalarla bir kez daha sarsıldı. Amerikan güçleri için tercümanlık yapan bir Afgan, bugünkü dehşet verici tabloyu anlatırken bir bebeğin ellerinde öldüğünü söyledi.

Amerikan CBC yayın kuruluşunun haberinde 'Carl' adıyla anılan Afgan vatandaşı, bugün Kabil'de gerçekleştirilen patlamaların ardından yaşanan dehşet verici tabloyu anlattı.

Kabil'deki Amerikan güçleri için tercümanlık yaptığı ifade edilen 'Carl', yaralanan küçük bir kız çocuğunun kollarında can verdiğini söyledi.

Afgan tercüman, "Yaralanan bir kız bebek gördüm ve yanına gittim. Kucağıma alıp hastaneye götürmeye başladım. Hastaneye yetiştirdim fakat kollarımda öldü" dedi.

'Carl' yaşanan durumun yürekleri burktuğunu belirtirken, "Denedim. Onu kurtarmak için elimden gelenin en iyisini yaptım" ifadelerini kullandı.

Kabil Havalimanı bölgesinde patlamalar Ölü sayısı 60a yükseldi... Aralarında Amerikan askerleri de var
Kabil Havalimanı bölgesinde patlamalar! Ölü sayısı 60'a yükseldi... Aralarında Amerikan askerleri de var

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