Kabil'de içler acısı olay! Küçük kız çocuğu, kollarında can verdi...

Amerikan CBC yayın kuruluşunun haberinde 'Carl' adıyla anılan Afgan vatandaşı, bugün Kabil'de gerçekleştirilen patlamaların ardından yaşanan dehşet verici tabloyu anlattı.

Kabil'deki Amerikan güçleri için tercümanlık yaptığı ifade edilen 'Carl', yaralanan küçük bir kız çocuğunun kollarında can verdiğini söyledi.

Afgan tercüman, "Yaralanan bir kız bebek gördüm ve yanına gittim. Kucağıma alıp hastaneye götürmeye başladım. Hastaneye yetiştirdim fakat kollarımda öldü" dedi.

'Carl' yaşanan durumun yürekleri burktuğunu belirtirken, "Denedim. Onu kurtarmak için elimden gelenin en iyisini yaptım" ifadelerini kullandı.

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