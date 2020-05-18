Son dakika... Almanya'dan kritik karar! Tarih belli oldu: 15 Haziran...

Maas, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile ilgili son gelişmelerin olumlu olduğunu ve bu nedenle yeni kararlar alma arefesinde olduklarını belirtti.

Seyahat uyarısı yerine seyahat bilgilendirmesi yapacaklarını belirten Mass, "Dünya çapında aldığımız seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracağız. Onun yerine seyahat bilgilendirmesi vereceğiz. Vatandaşlarımızın hangi ülkeye gidilebileceği, tatilin nerede mümkün olduğu ve ilgili ülkelerde hangi kuralların geçerli olduğu konusunda bilgilendirme yapacağız." ifadesini kullandı.

Mass, bu yılki yaz tatilinin geçmişteki tatillere benzemeyeceğini vurgulayarak, Almanların bu yaz Avrupa ülkelerinde yaz tatili yapabilmesini umduğunu kaydetti.

Alman Dışişleri Bakanı, bugün İspanya, İtalya, Avusturya, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz, Malta, Slovenya, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile video konferans yoluyla görüşerek tatil imkanlarını ve şartlarını ele alacak.

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