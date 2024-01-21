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Son dakika... Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhşan eyaletinde yolcu uçağı düştü

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#Afganistan#Uçak Kazası#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 10:27

Yerel televizyon kanalı Tolonews'in Pazar günü, eyaletin bilgi ve kültür dairesi yetkilisi Zabihullah Amiri'ye dayandırdığı haberine göre, Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan eyaletinde bir yolcu uçağı düştü.

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Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmek üzere kalkış yapan bir uçağın Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde düştüğü açıklandı.

Hindistan, uçağın Hindistan’a ait olduğuna ilişkin açıklamalarını reddederken Rusya Havacılık İdaresi, Rusya'ya kayıtlı uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğunu ve ilk belirlemelere göre uçakta 4’ü mürettebat 6 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmek üzere kalkış yapan bir yolcu uçağının dün gece saatlerinde radardan kaybolduğu açıklandı.

Yolcu uçağının Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde düştüğü açıklandı. Badakhshan Bilgi ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada uçağın Topkhaneh dağlık alanında düştüğünü doğruladı. Ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Rus Havacılık İdaresi ise yaptığı açıklamada, uçağın Özbekistan üzerinden Moskova'ya hareket ettiği sırada dün akşam saatlerinde Afganistan üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu.

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Açıklamada, Rusya'ya kayıtlı uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu ve ilk belirlemelere göre uçakta 4’ü mürettebat 6 kişinin bulunduğu belirtildi.

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#Afganistan#Uçak Kazası#Dünya

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