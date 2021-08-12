Son dakika: Afganistan'ın kuzeyi peş peşe Taliban'ın kontrolüne geçiyor: Bir şehir daha düştü!

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Taliban'ın Afganistan şehirlerideki ilerleyişi devam ediyor. AFP'de yer alan son dakika haberine göre başkent Kabil'e sadece 150 kilometre uzaklıkta bulunan Gazne şehrine giren Taliban burayı da ele geçirdiğini açıkladı.

Şehirdeki Afgan resmi yetkilileri Taliban'ın kentin önemli noktalarında kontrol sağladığını bildirdi.

Böylelikle Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği şehir sayısı 10'a yükseldi.

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi sürüyor.

Afganistan’ın kuzeyinde vilayet merkezlerinin peş peşe Taliban kontrolüne geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani dün, siyasi liderler Mareşal Raşid Dostum, Muhammed Muhakkik ve Cuma Han Hamdard ile kuzeydeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif’e gitti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, siyasi liderler ve Belh yerel yetkilileriyle güvenlik toplantısı yaptı. Belh Valiliği’nden yapılan açıklamada, toplantıda kuzeydeki güvenlik sorunlarının ele alındığı kaydedildi.

Toplantıda bulunan Raşid Dostum’un basın ofisinden yapılan açıklamada da Taliban kontrolüne geçen kuzey ve kuzeydoğu vilayetlerinde kapsamlı operasyon yapılmasının planlandığını ifade edildi. Özellikle kuzeyde bulunan ve hükümetin son kalesi olan 700 bin nüfuslu Mezar-ı Şerif kenti, stratejik konumuyla kilit önemde. Bu kentin düşmesi halinde Kabil yönetiminin durumu daha da zorlaşacak.

Bu arada ülkenin kuzeydoğusunda, Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban kontrolüne geçti. Böylece bir hafta içinde ele geçirdiği vilayet merkezlerinin sayısı 10’a çıktı. Badahşan İl Şurâ Vekili Hüccetullah Hıradmand militanların, yaklaşık 2 hafta önce vilayet merkezi Feyzabad kentine saldırı başlattığını, üç kez geri püskürtülmelerine rağmen güvenlik güçlerinin önceki gece çekilmek durumunda kaldığını söyledi. Hıradmand, Taliban’ın kent merkezini tamamen kontrolü altına aldığını kaydetti.

Bu arada Fransız haber ajansı AFP, Taliban’ın eline geçen Kunduz’un hemen dışındaki havalimanına sığınan yüzlerce Afgan askerinin tüm teçhizatlarıyla birlikte Taliban güçlerine teslim olduğunu belirtti. AFP’ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Afgan ordu subayı, Kunduz havalimanında yoğun havan topu ateşine maruz kaldıklarını, teslim olmak dışında seçenekleri olmadığını savundu. Subay, “Karşı koyma şansı yoktu. 20 asker, üç Humvee cip ve dört kamyonetten oluşan birimim teslim oldu. Şimdi hepimiz af mektubumuzu bekliyoruz. Uzun bir sıra var” ifadelerini kullandı.

34 vilayetten oluşan Afganistan’da 10 vilayetin başkentlerini büyük bir hızla ele geçiren Taliban, 38 milyonluk ülkenin kentte yaşayan 11 milyonluk nüfusu kontrol ediyor. Örgüt “sivillere zarar vermediğini” iddia etse de Afgan ordusuyla yaşanan çatışmalarda yüzlerce sivil Afganın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler’in geçen ay yayınladığı rapora göre ülkede yılın ilk 6 ayında ölen sivillerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık %50 artmış durumda.









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