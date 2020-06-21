Son dakika: ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı çatışma çıktı, 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı

Reuters Haber Ajansı, ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı çatışma yaşandığını duyurdu.

Minneapolis Polis Departmanı konuyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybeden kişinin erkek olduğu belirtilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Hennepin Sokağı civarından çok sayıda silah sesinin duyulduğunu bildiren polis bölgeden uzak durulmasını ve detayı bilginin verileceğini bildirdi.