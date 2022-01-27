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Son dakika... ABD'li uzmandan dikkat çeken iddia: Torununuzun torunu bile koronavirüse karşı aşılanıyor olacak!

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Pandemi
Son dakika... ABDli uzmandan dikkat çeken iddia: Torununuzun torunu bile koronavirüse karşı aşılanıyor olacak

2 yıldır hayatımızda olan koronavirüsün pandemisinin endemiye dönmesi için geri sayıma geçtiğimiz şu günlerde ABD'den ilginç bir iddia geldi. Epidemiyolog Dr Gregory Poland, pek çok kişinin iyimser tahminlerine rağmen, Covid'in endemik hale geleceğini tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Poland, 'Torununuzun torunu bile koronavirüse karşı aşılanıyor olacak' dedi.

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Birçok insanın artık Kovid sonrası bir hayatın umudunu kurmaya başladığı bu günlerde kimi uzmanlar pandeminin geleceği hakkında iyimser tahminler sunuyor.

Omikron’un uzun ömürlü olmaması ve genellikle daha hafif geçen yapısına bakan birçok insan, pek çok kişinin enfeksiyondan kaynaklanan doğal antikorlara sahip olması nedeniyle Omikron’un bulaşacak insan bulamayıp pandemiyi bitiren varyant olacağını umuyor.

Ancak tüm bilim camiası aynı fikirde değil. Mayo Clinic’den aşı ve immünoloji konusunda ülkenin en iyi uzmanlarından biri olan epidemiyolog Dr. Gregory Poland, virüsün en az gelecek yüzyıla kadar insanları etkileyebileceğini düşünüyor.

‘VİRÜSÜN ETKİLERİ HAFİFLESE DE YOK OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL’

Kovid’in Omikron varyantının hastalığı daha bulaşıcı ancak daha hafif geçer hale getirmesiyle kimi uzmanlar, virüsün artık bir pandemiden endemiye dönüştüğünü, yani virüsün daha istikrarlı ve öngörülebilir hale geldiğini düşünüyor. Dr. Poland ise aynı iyimser bakış açısını paylaşmıyor.

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‘Henüz endemisiteyi öngörebileceğimiz bir aşamada değiliz’ diyen Poland, ‘Bu virüsü ortadan kaldırmayacağız’ diyor. Hayvanları enfekte etme kabiliyetini gösteren virüs, türler arasında bulaşıp mutasyona uğramaya devam ettiği için potansiyel olarak süresiz olarak var olmaya devam edebilir.

Poland, virüsün o kadar uzun süre dolaşacağına düşünüyor ki, insanların nesiller sonra bile hala Kovid aşısı olacağına inanıyor. ‘Torununuzun torunu bile koronavirüse karşı aşılanıyor olacak’ diyen Poland bu tahmini tarihten örnek vererek destekliyor: ‘Bu sonbaharda yaptırdığınız grip aşısının sizi koruduğu şey, 1918'de ortaya çıkan ve pandemiye neden olan grip türüdür.’

DAHA ÖNCEKİ TAHMİNLERİ DOĞRU ÇIKMIŞTI

Bu, daha önceki tahminleri doğru çıkan Poland’ın yaptığı ilk kötümser tahmin değil. Poland geçen ay, ‘9 Aralık’ta 'Noel ve Yeni Yıl'ı görüp kutlayacağını sanan 32 bin Amerikalı var. Hiçbiri öleceğini düşünmüyor. Kesinlikle yanlıyorlar’ sözleriyle aralık ayının başından yıl sonuna kadar ABD’de 32 bin kişinin Kovid nedeniyle hayatını kaybedeceğini öngörmüştü. Resmi veriler bu dönemde Kovid nedeniyle hayatını kaybedenlerin 31 bin olduğunu gösteriyor.

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Son dakika... ABDli uzmandan dikkat çeken iddia: Torununuzun torunu bile koronavirüse karşı aşılanıyor olacak

Poland, pandeminin geleceğine ilişkin gittikçe popülerleşen toz pembe tahminlere karşı çıkan tek uzman değil. Amerika'nın en iyi bulaşıcı hastalık uzmanı ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Dr. Anthony Fauci, geçen hafta, Delta'dan sonra Omikron varyantının yaptığı gibi pandeminin durumunu önemli ölçüde değiştirecek yeni bir Kovid türünün oluşabileceği konusunda uyardı.

Kendisinin de Kovid’in endemiye dönüşmesini umduğunu belirten Fauci ancak bunun gerçekleşmesi için önceki varyanta karşı bağışıklık tepkisini atlatabilen başka bir varyantın ortaya çıkmaması gerektiğini hatırlattı.

Fauci daha önce de pandeminin geleceği hakkında genel kanının aksi açıklamalar yapmış ve doğru çıkmıştı. Örneğin, Ağustos ayında virüsün aşılanmamışlar arasında hızla yayılması nedeniyle aşıya dirençli bir Kovid türünün ufukta göründüğünü öngörmüştü. Bu tahmininden birkaç ay sonra Güney Afrikalı yetkililer Omikron varyantını keşfetti.

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da bu hafta Omikron’un “oyunun sonunu getirecek” Kovid varyantı olduğunu varsaymanın tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Kasım ayı sonlarında keşfedilmesinin ardından Omikron varyantı, Kovid vakalarının Avrupa, Afrika ve ABD genelinde patlamasına neden olmuştu. Uzun ömürlü çıkmayan mutant varyant, en sert ve en hızlı etkilenen ülkeler olan Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da büyük ölçüde geriledi. ABD'de bile varyanttan ilk etkilenen New York ve New Jersey gibi yerlerde şimdi vakalarda keskin düşüşler kaydediliyor.

Varyant ayrıca virüsün diğer formlarından daha hafif geçiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, Omikron dalgası sırasında Covid vakaları, yazınki Delta dalgasına kıyasla yüzde 400 daha yukarıda pik yaptı, ancak bu sırada ölüm sayılarında yüzde dörtte düşüş görüldü.

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