Son dakika... AB'den Rusya'ya bir darbe daha! Hava sahası Rus uçaklarına kapanıyor

Haberin Devamı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar açıkladı. İşgale destek veren Belarus'a da kısıtlamalar getiriliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursala von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında alınan kararları açıkladı.

AB HAVA SAHASI TAMAMEN KAPATILDI

Von der Leyen, "İlk olarak AB hava sahasını Rusya sahipliğindeki, Rusya'ya kayıtlı olan ve Rusya kontrolündeki hava araçlarına kapatıyoruz. Rus hava araçları, AB topraklarına iniş-kalkış yapamayacak, AB toprakları üzerinden bile uçamayacak" dedi.

KREMLİN MEDYASINA YASAK

Leyen sözlerine şöyle devam etti: "İkinci olarak Kremlin'in medya aygıtını AB'de yasaklayacağız. Devlet sahipliğinde Russia Today ve Sputnik ile bağlı kuruluşları Putin'in savaşını meşrulaştırmak için artık yalanlarını yayamayacak. Zehirli ve zararlı dezenformasyonlarını Avrupa'da yasaklamak için mekanizmalar geliştiriyoruz."

Haberin Devamı

LUKAŞENKO REJİMİ DE HEDEFTE

AB'nin üçüncü yaptırım kararı ise Belarus'u hedef aldı. AB'nin tepe yöneticisi Ursula von der Leyen, "Bu savaşın diğer saldırganı Lukaşenko rejimini de yeni bir yaptırım paketiyle hedef alacağız, en önemli sektörlerini vuracağız. Tüm bu tedbirler uluslararası ortaklarımız tarafından sunulan güçlü paketin üstüne geliyor" şeklinde konuştu.



AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİNDE BİR İLK

AB'nin ilk kez üçüncü bir ülkeye silah vereceğini belirten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "Rus Nükleer Güçleri'nin yüksek alarm seviyesini getirildiğini belirtmek gerekiyor. Putin'in savaşı yalnızca Ukrayna'ya yönelik değil. Ukrayna ordusunu desteklemek zorundayız, Çünkü eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Bu burada bitmeyecek. Tarihimizde ilk kez Avrupa Birliği üçüncü bir ülkeye silah verecek" ifadelerini kullandı.