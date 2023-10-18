Son dakika... ABD'den İsrail'e ziyaret: Biden Gazze saldırısına 'patlama' dedi.

Haberin Devamı

Bugün İsrail'e giden ABD Başkanı Biden, İsrail'e desteğini bir kez daha dile getirdi.

Biden, 'Bugün basit bir sebepten burada olmak istedim. Dünyanın ABD'nin İsrail ile birlikte olduğunu görmesini istedim. Hamas binlerce insanı öldürdü, katliam demek abartı olmaz. Onlarca insanı esir aldılar. Böyle bir şeyi hayal etmek benim hayal gücümün dışında' dedi.

Biden sözlerine şöyle devam etti;

'Öyle korkunç şeyler yaptılar ki DAEŞ'ı mantıklı gibi gösterdiler. Amerikalılar sizi anlıyor ve endişeleniyor. Tercihinizin kolay olmadığını biliyorlar. Hamas Filistin halkını temsil etmiyor, onlara sadece acı getirdi.'

Gözden Kaçmasın Yürek yakan görüntü: Cansız bedenlerin önünde basın açıklaması Haberi görüntüle

Hastana saldırısına 'patlama' diyen Biden, 'Üzgünüm, İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor' ifadesini kullandı.

Biden 'Biz ABD olarak böyleyiz. Dünya şu an izliyor. İsrail ABD gibi değerli bir konuma sahip. Diğer demokrasiler bizim ne yapacağımızı izliyor' dedi.

Haberin Devamı

Netanyahu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Hamas kadınları ve çocukları kaçırdı. Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum. 7 Ekim'de 1400 İsrailli öldürüldü. Bu 50 binden fazla Amerikalının öldürülmesi, onlarca 11 Eylül saldırısı gibi. ABD Nazi'leri yenmek için bizimle birlikte hareket etti şimdi de Hamas'ı alt etmek için bizimle birlikte hareket edecek. Bu savaş sırasında bir ABD başkanının ilk ziyareti. Sizin bireysel desteğinizi gösteriyor. İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum.'

TEL AVİV'İN MERKEZİ KAPATILDI

BBC'nin Tel Aviv'den bildiren Muhabiri Tom Bateman, kentte 'kaotik' bir atmosfer olduğunu aktarıyor:

'Tel Aviv'in merkezi kapatıldı. Başkan Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun buluşacağı mekanın etrafındaki barikatların etrafını yüzlerce silahlı İsrail güvenlik görevlisi sarmış durumda' diyen Bateman şu ifadeleri kullandı;

'Bir ABD başkanının bu kadar kısa sürede bir çatışma bölgesini ziyaret etmesi son derece nadir gerçekleşen bir olay. Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde dün gece meydana gelen patlamanın ardından bu gezinin ikinci kısmı zaten iptal edildi. Daha önce bildirdiğimiz gibi Biden'ın bugün ilerleyen saatlerde Amman'da Arap liderlerle buluşması gerekiyordu. Seyahatin krizle çevrili olduğu açıkça görülüyor.'