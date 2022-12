Son dakika... ABD'den flaş Türkiye açıklaması

Haberin Devamı

ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.

Tasarının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye’ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı.

Söz konusu maddelerin çıkarılmasıyla, Türkiye’nin F-16 alımına yasa gerekçesiyle bazı kısıtlamalar getirme kozu ABD Kongresinin elinden alınmış oldu.

Haberin Devamı

Bu gelişmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan dikkat çeken bir Türkiye açıklaması geldi.

ABD'nin Türkiye'yi önemli bir NATO müttefiki olarak gördüğünün altını çizen Price Washington'un Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olduğunu söyledi.

Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 80 uçak için ise modernizasyon kiti talep ediyor.

Türkiye'ye F-16 satışlarına getirilmek istenen kısıtlayıcı koşulların tasarıdan çıkarılması ile iligili konuşan Price şu ifadeleri kullandı;

'Hiçbir NATO müttefiki kendi topraklarında bizim Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla güvenlik alanındaki işbirliğimiz bizim için büyük önem taşıyor.'

Kısıtlayıcı maddenin tasarıdan çıkarılmasının ardından Türkiye'nin ABD'den F-16 alabilmesi için yönetimin sunduğu satış tebligatına kongreden itiraz gelmemesi gerekiyor.

Kongreden bu adımın gelmesinde, Türk diplomatların ve Dışişleri Bakanlığının Washington’daki çabalarının etkili olduğu ifade ediliyor.