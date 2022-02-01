ABD'den ezber bozan keşif... Aşıya alternatif hap geliyor!

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs pandemisi ile hayatımız kökünden değişti.

Virüs ile mücadele kapsamında aşılar elimizdeki en güçlü silah olmaya devam ederken bilim dünyasından aşıya alternatif geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, ABD'li bilim insanları koronavirüs aşısını hap olarak sunmanın bir yolunu keşfetti.

Ülkenin önde gelen eğitim kurumları arasında kabul edilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) yapılan araştırma kapsamında Pfizer ve Moderna tarafından Covid aşılarında kullanılan teknoloji olan mRNA'yı sağlayabildiği belirtilen bir hap geliştirildi.

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Daha önce, mRNA bazlı ilaçlar, insan sindirim sisteminin asidik yapısı nedeniyle ağızdan uygulanamıyordu.

Ancak ekip yaban mersini boyutundaki hapı doğrudan mide zarına enjekte etmenin bir yolunu buldu.

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Ekip mRNA'yı mide astarından geçtikten ve hücrelere teslim edilmek üzereyken bozulmadan daha fazla korumak için yeni bir kaplama geliştirdi.

Dr Ameya Kirtane, poli (beta-amino esterler) adı verilen bu malzemenin, gerekli mRNA dozunu vermek için gereken toplam ilaç miktarını azalttığını söyledi.

DOMUZLAR ÜZERİNDE DENENDİ

MIT araştırmacıları hap ile 150 mikrogram mRNA'yı 3 hap olarak domuzların midelerine iletmeyi başardı. Ekip bu oranın bir Pfizer aşısında bulunan mRNA'nın beş katı olduğunun altını çizdi.

Ekip daha sonra mRNA’nın emilip emilmediğini ve test proteinini üretmek için işlenip işlenmediğini görmek için domuzları analiz etti. Proteinin domuz mide hücrelerinde üretildiğini, ancak diğer organlarda üretilmediğini buldular.

Ekip tarafından geliştirilen hapta 50 mikrogram mRNA bulunuyor. Günümüzdeki kullanılan aşılar ise 30 mikrograma ev sahipliği yapıyor.

Uzmanlar bu yöntem ile salgın ile mücadelede elimizin daha da güçlenebileceğini belirtiyor.

ÜLSER TEDAVİSİNDE DE KULLANILABİLİR

Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Giovanni Traverso, oral bir ilaç yoluyla mRNA'yı iletmenin bir yolunun geliştirilmesinin, mide ülserlerini tedavi etmek gibi diğer tedaviler için yeni yollar açtığını belirtti.

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Traverso konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Nükleik asitler, özellikle RNA, özellikle sindirim sisteminde bozulmaya karşı aşırı derecede hassas olabilir. Bu zorluğun üstesinden gelmek, oral yoldan potansiyel aşılama da dahil olmak üzere terapiye yönelik birden fazla yaklaşımın kapısını aralıyor.'

Araştırma ekibi şimdi, hapın Covid aşılarına benzer bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için kullanılıp kullanılamayacağını test etmeyi planlıyor.

Hapın oral aşı olarak kullanılması açısından eldeki verilerin yeterli olabileceğini belirten çalışmanın bir başka kıdemli yazarı Dr Alex Abramson ise şu ifadeleri kullandı;

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'Gastrointestinal sistemde birçok bağışıklık hücresi vardır ve gastrointestinal sistemin bağışıklık sistemini uyarmak, bir bağışıklık tepkisi yaratmanın bilinen bir yoludur.'

HER 10 KİŞİDEN 1'İ İĞNE YÜZÜNDEN AŞI OLMUYOR

Öte yandan araştırmalar, aşılanmamış kişilerin yüzde 10'unun iğne korkusu nedeniyle aşı olmadığını gösteriyor.

Bilim insanları aşıya alternatif hap ile bu kişilere de ulaşılabileceğini düşünüyor.

TRIPANAFOBI NEDİR?

Tripanofobi, aşırı iğne korkusudur. Çoğu insanın şırınga veya enjeksiyon içeren tıbbi testleri veya tedavileri sevdiği söylenemez, ancak tripanofobiden mustarip kişiler, bu tür tıbbi prosedürlerden tamamen kaçınmalarına yol açabilecek kadar aşırı bir korkuya sahiptir.

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Tripanofobi, insanların aşı yaptırmayı reddetmesine, kan testi istenince panik atak geçirmesine ve hatta bayılmasına neden olabilir.

KORKUYA NE SEBEP OLUYOR?

Çocuklukta aşılarla ilgili deneyimlerin veya bir eş, ebeveyn veya büyükanne ve büyükbabanın tıbbi testlerden geçtiğini görmenin bu fobinin arkasında olduğu düşünülmektedir.

İĞNE KORKUM VARSA NE YAPABİLİRİM?

Konuyu doktorunuza iletirseniz sizi rahatlatacak çeşitli çözüm önerilerini öne sürecektir. İnsanların fobileriyle baş etmelerine yardımcı olabilecek nefes egzersizleri ve bilişsel davranışçı terapi gibi bir takım teknikler bulunuyor.