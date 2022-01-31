İngiltere bu iddia ile çalkalanıyor... 'Aşı karşıtları kazandı'

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İngiltere'deki NHS çalışanları, 1 Nisan'a yani perşembe gününe kadar tam olarak aşılanmaları gerekiyor.

Geçen hafta, Sağlık Bakanı Sajid Javid, aşı şartının 'incelendiğini' ancak aşılanmanın NHS personelinin 'görevi' olduğunu söylemişti.

Sağlık çalışanlarına verilen süre sona doğru yaklaşırken İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia geldi.

İngiliz basını bakanlığın sağlık personeli için getirilen aşı zorunluluğu kararını askıya almaya hazırlandığını sayfalarına taşıdı.

ON BİNLERCE PERSONEL AŞISIZ

Haberlerde yaklaşık 77 bin NHS personelinin hala aşısız olduğu ve bakanlığın bu kişilerin görevine son veremeyeceğine vurgu yapıldı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, bu durumun hükümeti baskı altında tuttuğu yorumunu yaptı.

İngiliz Mirror gazetesinin 'Muazzam U dönüşü' olarak tanımladığı kararın bugün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve diğer bakanlar arasında yapılacak toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

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Kısa sürede ülkenin bir numaralı gündemi haline gelen bu iddia sosyal medyada infial yarattı. Pek çok kullanıcı bu kararın çıkmasını 'aşı karşıtları kazandı' şeklinde yorumladı.

'PERSONEL SIKINTISI ETKİLİ OLDU'

Aynı haberlerde bu kararda hastanelerde yaşanan personel sıkıntısının etkili olduğu bilgisinin altı çizildi.

Geçtiğimiz dönemde başkent Londra'daki sağlık personeli sıkıntısı nedeniyle ordu göreve çağrılmış, kentteki hastanelerde 40 askeri doktor ve 160 genel sağlık personelinin görev alacağı bildirilmişti.