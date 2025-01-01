SON DAKİKA: ABD'de bir araç kalabalığın içine daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı

HABER MERKEZİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 14:41
ABD'nin New Orleans kentinde yer alan Bourbon Caddesi'nde bir aracın kalabalığın içine daldığı bildirildi. AFP haber ajansının geçtiği ilk bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
ABD'nin New Orleans kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. New Orleans Polis sözcüsü, yılbaşı gününün erken saatlerinde meydana gelen olayın ardından yaptığı açıklamada bir aracın kalabalık bir grubun üzerine aracını sürdüğünü açıkladı. AFP HABER AJANSI: 10 ÖLÜ, 30 YARALI
Olayın saldırı mı yoksa kaza mı olduğu henüz açıklanmadı. Louisiana Valisi Jeff Landry sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayı “korkunç bir şiddet eylemi” olarak nitelendirdi.
AFP haber
ajansı 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını duyurdu. CNN'in haberine göre, bölgeye sevk edilen acil durum yetkilileri, olayı "kitlesel bir can kaybı"
olarak nitelendirdi.OLAY YERİNE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Bölgeden gelen ilk görüntülerde polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı,olay yerine giriş çıkışların kapatıldığı görüldü. New Orleans resmi afet hazırlık kurumu "NOLA Ready" de açıklamasında, yaralıların yakın hastanelere kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı.SİLAH SESLERİ DUYULDU
CNN International'a konuşan görgü tanıkları bölgede silah sesleri duyduklarını anlattı;
22 yaşındaki Whit Davis "Herkes bir anda bağırmaya ve çığlık atmaya başladı. İnsanlar koşarak uzaklaşmaya çalışıyordu. Polis bize gitmemiz gereken yeri gösterdi. Yerde yatan birkaç cansız beden gördüm"
derken Kevin Garcia isimli görgü tanığı ise "Gördüğüm tek şey herkese çarpan bir kamyondu. Cesetlerden biri çarpmanın etkisi ile üzerimize doğru savruldu"
dedi.
ABD'li medya kuruluşu CBS News'e konuşan görgü tanıkları ise bir kamyonun 'yüksek hızla' kalabalığın arasına daldığını, sürücünün insanlara çarptıktan sonra araçtan çıkarak ateş ettiğini, polisin de karşılık verdiğini anlattılar.GECE HAYATININ MERKEZİ OLAN BİR BÖLGE
İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre, olayın gerçekleştiği yer, popüler gece hayatı merkezi olan Fransız Mahallesi'nin bir parçası.