SON DAKİKA: ABD'de bir araç kalabalığın içine daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı

ABD'nin New Orleans kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. New Orleans Polis sözcüsü, yılbaşı gününün erken saatlerinde meydana gelen olayın ardından yaptığı açıklamada bir aracın kalabalık bir grubun üzerine aracını sürdüğünü açıkladı.



Olayın saldırı mı yoksa kaza mı olduğu henüz açıklanmadı. Louisiana Valisi Jeff Landry sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayı “korkunç bir şiddet eylemi” olarak nitelendirdi.





A horrific act of violence took place on Bourbon Street earlier this morning.



Please join Sharon and I in praying for all the victims and first responders on scene.



I urge all near the scene to avoid the area.