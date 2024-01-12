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Son dakika: ABD ve İngiltere'den Yemen'e ortak saldırı

Güncelleme Tarihi:

#YEMEN#Husi#Saldırı
Son dakika: ABD ve İngiltereden Yemene ortak saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 03:09

ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'de Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden, saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, "ABD ve ortaklarımızın personelimize yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini veya düşman aktörlerin dünyanın en kritik ticaret yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmasına izin vermeyeceğine dair akit bir mesajdır" dedi.

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ABD ve İngiltere Yemen'de Husi hedeflerine yönelik havadan ve denizden saldırı başlattı. Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

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BIDEN: TİCARETİN SERBEST AKIŞINI KORUMAK İÇİN DAHA FAZLA ÖNLEM ALMAKTA TEREDDÜT ETMEYECEĞİM

ABD Başkanı Joe Biden, saldırı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün talimatım doğrultusunda ABD askeri kuvvetleri, Birleşik Krallık ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husi isyancıların dünyanın en hayati su yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmak için Yemen'de kullandığı bir dizi hedefe başarıyla saldırı düzenledi. Bu saldırılar, ABD ve ortaklarımızın personelimize yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini veya düşman aktörlerin dünyanın en kritik ticaret yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmasına izin vermeyeceğine dair akit bir mesajdır. Gerektiğinde halkımızı ve uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla önlem almakta tereddüt etmeyeceğim" dedi.

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#YEMEN#Husi#Saldırı

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