Son dakika: ABD Moskova ile gizli görüşmeler yapıldığını kabul etti

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ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olanThe Wall Street Journal gazetesi, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, ağustos ayından beri Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov ile defalarca gizlice temas kurduğunu yazmıştı.

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GİZLİ GÖRÜŞMELER YAPILMASI NORMAL



Günlerdir tartışılan haberde, Washington ile Moskova arasında yürütülen gizli temasların Rusya’yı barışa ikna etmekten ziyade Ukrayna hadiselerinin küresel savaşa dönüşmesini önleme amacı taşıdığıvurgulandı. Nükleer silahlara sahip iki süper güç devlet arasında gizli görüşme yapılmasının gayet normal bir uygulama olduğu da hatırlatıldı.

Haberde, görüşmelerin ne zaman yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.



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