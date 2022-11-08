Son dakika: ABD Moskova ile gizli görüşmeler yapıldığını kabul etti

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER-BBC Türkçe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:30
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD ve Moskova arasında gizli görüşmeler yapıldığını kabul etti. Günlerdir tartışılan iddiaya daha önce Kremlin'den yalanlama gelmişti.
ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olanThe Wall Street Journal gazetesi, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, ağustos ayından beri Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov ile defalarca gizlice temas kurduğunu yazmıştı.
GİZLİ GÖRÜŞMELER YAPILMASI NORMAL
Günlerdir tartışılan haberde, Washington ile Moskova arasında yürütülen gizli temasların Rusya’yı barışa ikna etmekten ziyade Ukrayna hadiselerinin küresel savaşa dönüşmesini önleme amacı taşıdığıvurgulandı. Nükleer silahlara sahip iki süper güç devlet arasında gizli görüşme yapılmasının gayet normal bir uygulama olduğu da hatırlatıldı.
Haberde, görüşmelerin ne zaman yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.KREMLİN YALANLADI
gizli görüşme
haberinin yayılması üzerine Moskova’dan iddiayı yalanlayan bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Washington ile Moskova arasında gizli görüşme iddiası Anglo-sakson medyasının yalanlarından biridir. İddiayla ilgili merak edilenlerin gazetenin kendisi veya Washington yönetimine sorulması gerek. Bize değil”
açıklamasını yaptı. ABD KABUL ETTİ: ULUSAL ÇIKARLAR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Peskov'un net açıklamasından saatler sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington ile Moskova arasındaki iletişim kanallarının Ukrayna’daki savaşa karşın açık olmaya devam ettiğini kabul etti. New York’ta konuşan Sullivan, Kremlin ile temasın, ulusal çıkarlar için sürdüğünü söyledi."KİMLE MASAYA OTURDUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"
Görüşmeleri kabul eden Sullivan, ABD heyetinin, ‘kimle masaya oturduklarının farkında olduğunu” söyledi.
Jake Sullivan geçen ay, her hangi bir nükleer silah kullanımının Rusya
için yıkıcı sonuçları olabileceği uyarısını yapmıştı.
NBC televizyonuna konuşan Sullivan, Rus heyeti ile yapılan özel görüşmede, ABD’nin yanıtının ne olabileceğinin 'en açık şekilde'
ortaya koyulduğunu da söyledi.
Sullivan, Moskova ile teması korumanın, bu sorundan etkilenen tüm ülkelerin ulusal çıkarı olduğunu da kaydetti.