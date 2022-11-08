Rum Başpiskopos öldü halef kavgası kızıştı

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Kıbrıs Rum yönetiminde siyasi ve ekonomik gücü temsil eden Ortodoks Kilisesi’nin lideri Başpiskopos Hrisostomos (81), uzun süredir mücadele ettiği kolon kanserine yenik düşerek dün sabah hayatını kaybetti. Başpiskopos’un ölümünden önce başlayan halef mücadelesinde adaylar, Rusya ve Batı yanlısı diye ikiye ayrılıyor ve tümü Türk karşıtlığıyla biliniyor. Yeni Başpiskopos şubat ayında yapılacak Başkanlık seçimlerini de etkileyecek. Bu seçimlere Rum lider Nikos Anastasiadis katılmıyor.

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CENAZE CUMARTESİ

2’nci Hrisostomos’un gerçek adı Heradot Dimitru. 2006’da hayatını kaybeden birinci Hrisostomos’un yerine seçilen 2’nci Hrisostomos, uzun süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu. Doktorları dün sabah hayatını kaybettiğini açıkladı. Acil toplanan kilise yönetimi Sen Sinod, Başpiskopos’un vasiyeti üzerine Lefkoşa Rum kesimindeki Başpiskoposluk binası yanındaki Aziz Andreas manastırı bahçesine cumartesi günü defnedileceğini açıkladı. Cenazeye Fener Patriği Bartholomeos’un da katılması bekleniyor.

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KİLİSE ÖNEMLİ GÜÇ

Bankalardan AVM’lere yüzlerce işletmesi bulunan kilise, Kıbrıs Rum yönetiminde büyük bir ekonomik güç. Rumlar, Ortodoks dünyası içinde en dindar toplum olarak biliniyor, bu nedenle şubat ayında yapılacak Başkanlık seçimlerinde yeni Başpiskopos’un destek vereceği aday da önem kazanıyor.

6 ADAY VAR

Başpiskoposluk yarışında her biri aynı zamanda kilise yönetimi Sen Sinod meclisi üyesi 6 piskoposun adı öne çıkıyor. Adayların tümü Türk karşıtlığı ile biliniyor. Öne çıkan adaylar Rusya ve ABD-Batı yanlısı diye ikiye ayrılıyor. Rusya yanlısı adaylar Limasol Piskoposu Athanasyas, Tamassos Metropoliti İsaiyas, Omorfu Piskoposu Neofitos ve Karpaz Piskoposu Hristoforos. ABD ve Batı’nın tercih ettiği adaylar ise, Fener Rum Patrikhanesi’nin de desteklediği bilinen Baf Metropoliti Yeorgios ile Salamis Piskoposu Vasilyos.

YENİ BAŞPİSKOPOS 2 TURLU SEÇİMLE BELİRLENECEK

- Başpiskoposluk seçimleri iki turlu yapılıyor. İlk 3 adayın belirleneceği birinci turda Ortodoks kilisesi üyeleri, kiliselerdeki sandıklara boş bir kâğıda yazdıkları tercihleri atarak oy kullanacak.

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- Kiliseye, Başpiskoposluğun onayı ile üye olunabiliyor ve Rum vatandaşlığı şartı aranmıyor, Ortodoks Hıristiyan olması yeterli bulunuyor. Bu nedenle kiliselerde yapılacak ilk tur oylamaya Rum yönetiminde yaşayan çok sayıda Ortodoks Hıristiyan Rus ve Ukraynalının da oy kullanması bekleniyor.

- İkinci turda ise, kilisenin 18 kişiden oluşan yönetimi Sen Sinod, gizli oylamayla yeni Başpiskoposu belirleyecek.