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Haber Giriş: 16.12.2020 - 18:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Mike Pompeo karantinada

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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Mike Pompeo karantinada
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Son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Covid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Covid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındığı duyuruldu. Bakanlık, Pompeo’ya yapılan Covid-19 testinin ise negatif çıktığını açıkladı. Pompeo’nun tıbbi ekip tarafından yakından izlendiği belirtilen açıklamada, “Bakan Pompeo'nun Covid testi pozitif çıkan biriyle temas kurduğu tespit edildi. Gizlilik nedeniyle bu kişiyi tanımlayamıyoruz. Bakan negatif test edildi. CDC kurallarına göre karantinaya alınacak” denildi.

Bakan Pompeo’nun pozitif test yapan kişiyle ne zaman ve nerede temasa geçtiği belirsizliğini koruyor.

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