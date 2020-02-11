Son dakika.. ABD: Derhal ateşkes ilan edilmeli

İşte büyükelçilikten yapılan açıklama:

Rusya, İran rejimi, Hizbullah & Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK’nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye’de tesisini ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir.

DERHAL ATEŞKE İLAN EDİLMELİ



Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz.