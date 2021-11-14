Son dakika: ABD basını duyurdu... FBI hack'lendi!

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ABD basını Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) hack'lendiğini yazdı.

FBI’ın resmi e-posta hesaplarından on binlerce e-posta gönderdiğini vurgulayan haberlerde FBI'ın e-posta sisteminin ele geçirildiği vurgulandı.

NBC News'ta yer alan habere göre, göre spam e-postalar yaklaşık 100 bin kişiye gitti.

100 BİN KİŞİYE GİTTİ

FBI düzenli olarak şirketlere siber tehditler konusunda onları uyaran e-postalar gönderir. Hacker'ların bu sistemi kullanarak 100 bine yakın mesaj gönderebildiği belirtiliyor.

Aynı habere göre bu, bilgisayar korsanlarının bu denli büyük bir gruba spam iletileri göndermek için aynı sistemi kullandığı bilinen ilk vaka.

FBI'DAN AÇIKLAMA

Kısa sürede ülke gündeminin bir numaralı maddesi haline gelen olay ile ilgili FBI açıklamada bulundu.

'Sorun hızlıca çözüldü' bilgisine yer verilen FBI açıklamasında 'Olayla ilgili soruşturma devam ediyor' denildi.

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Ayrıca siber saldırıya uğrayan donanımların devre dışı bırakıldığının da altı çizildi.