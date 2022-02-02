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Son dakika: ABD BAE'ye savaş uçağı ve savaş gemisi gönderiyor

#YEMEN#BAE#ABD
Son dakika: ABD BAEye savaş uçağı ve savaş gemisi gönderiyor

ABD'den yapılan son dakika açıklamasında, Yemen saldırılarından sonra BAE'ye savaş gemisi ve savaş uçağı gönderileceği açıklandı.

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Yemen'deki İran destekli ayrılıkçı Şii Husiler, geçtiğimiz günlerde bir kez daha Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) hedef aldı. Son saldırı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ülkeyi ziyareti sırasında meydana geldi. Söz konusu olayda kimse yaralanmadı ancak ülke olası yeni saldırılara karşı alarma geçti.

ABD YARDIM GÖNDERİYOR

ABD'nin BAE büyükelçiliği, mevcut tehdide karşı BAE'ye yardımcı olmak için Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın görüştüğünü belirtti.

ABD'den yapılan açıklamada isyancıların yapacağı  olası saldırılara karşı BAE'ye savaş gemisi ve savaş uçağı gönderileceği açıklandı.

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