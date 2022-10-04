Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü alan isimler belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Nobel#Nobel Fizik Ödülü#Dünya
Son dakika: 2022 Nobel Fizik Ödülünü alan isimler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 12:59

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum bilgi bilimi ile ilgili çalışmalarıyla Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.

Haberin Devamı

2022 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Başkanı Hans Ellegren, Nobel Fizik Komitesi üyeleri Eva Olsson ve Thors Hans Hansson katıldığı toplantıda, 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum bilgi bilimi ile ilgili çalışmaları kapsamında Fransız Alain Aspect, ABD'li John F. Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger kazandı. Kazananların açıklanmasının ardından konuşan Olsson, "Kuantum bilgi bilimi canlı ve hızla gelişen bir alan. Güvenli bilgi aktarımı, kuantum hesaplama ve algılama teknolojisi gibi alanlarda geniş ve potansiyel etkileri var. Kökeni ise kuantum mekaniğine kadar dayanabilir. Tahminler başka bir dünyanın kapılarını açtı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ CUMA GÜNÜ SAHİBİNİ BULACAK

Nobel Ödülleri kapsamında yarın kimya, Perşembe edebiyat ve 10 Ekim'de de ekonomi ödülleri açıklanacak. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi ise, Cuma günü belli olacak.

Öte yandan, Nobel Ödülleri için 10 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 16 milyon 643 bin TL) sahiplerine teslim edilecek.

2021 Nobel Fizik Ödülü, “Karmaşık fiziksel sistemlerin anlaşılmasında çığır açan katkılarından” dolayı ABD’deki Princeton Üniversitesi’nden Syukuro Manabe’ye, Almanya’daki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü’nden Klaus Hasselmann’a ve İtalya’daki Roma Sapienza Üniversitesi’nden Giorgio Parisi’ye verilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nobel#Nobel Fizik Ödülü#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık