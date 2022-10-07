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Son dakika: 2022 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Nobel#Nobel Barış Ödülü#Dünya
Son dakika: 2022 Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 12:12

2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi.

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2022 Nobel Barış Ödülü'nü Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi kazandı.

2022 Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor.

Norveç Nobel Komitesi tarafından 2022 Nobel Barış Ödülü'nü Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi'nin kazandığı açıklandı.

Son dakika: 2022 Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu

Nobel Barış Ödülü Başkanı Berit Reiss Andersen, "Savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini belgelemek için olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Birlikte barış ve demokrasinin insan hakları için önemini gösterdiler" dedi.

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Belarus'ta hapiste olan Ales Bialiatski'ye ödülün nasıl verileceği tartışma konusu olurken, Rus insan hakları örgütü Memorial geçtiğimiz yılın başında kapatılmıştı.

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#Nobel#Nobel Barış Ödülü#Dünya

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