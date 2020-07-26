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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 01:35,Son Güncelleme:

Somali’den Türkiye'ye Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tebriği

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Somali’den Türkiye'ye Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tebriği
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Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla Türkiye'yi kutladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Vakıflar ve Din işleri Bakanlığı, Türk hükümetinin Ayasofya’yı Allah’a ibadet edilen bir cami olarak aslına çevirme kararından dolayı genel olarak İslam toplumunu özellikle de kardeş Türk halkını tebrik ediyor." ifadelerine yer verildi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da da Türkiye’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi kararı çeşitli etkinliklerle kutlanmıştı.

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