Somali kaosa geri mi dönüyor

Somali’nin başkenti Mogadişu’da önceki gün, hükümete sadık güvenlik güçleri ile muhaliflerin yanında yer alan birlikler arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Kentte son yıllarda görülen bu en tehlikeli gerginlik, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile onu yetki gaspında bulunmakla suçlayan muhalefet arsındaki görüşmelerin çıkmaza girmesini izliyor. Planlandığı gibi ülkeyi şubat ayında seçimlere götürmeyen Cumhurbaşkanı Muhammed’in bundan iki ay sonra da görev süresini iki yıl uzatan yasayı imzalamasıyla tarafların BM gözetiminde yürüttükleri müzakerelerin sonu gelmişti.



ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Pazar günkü çatışmaların en şiddetlisi, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un evi önünde yaşandı. Mahmud olaydan Cumhurbaşkanı Muhammed’i sorumlu tutarken, Somali İçişleri Bakanı, saldırıların arkasında hükümetin olduğu iddiasını reddederek, yabancı ülkeleri suçladı.

SAVAŞ ALANI GİBİ

Çatışmalarda kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığına dair açıklama yapılmazken, Reuters haber ajansı yaşanan çatışmaların ardından silahlı muhalif birliklerin başkent Mogadişu’nun stratejik bölgelerini kontrol altına aldığını bildirdi. Uzmanlar çatışmaların, 1991’de hükümetin çökmesinden beri ülkedeki kargaşanın temeli olan kabile ayrılıklarına dayandığına dikkat çekiyor. 1991’de başlayan iç savaş 20 yıl sürmüş, 2012’de ilk kez uluslararası alanda tanınan bir hükümet kurulmuştu.

ESKİ NEW YORK MEMURU

Bir zamanlar New York eyaletinde memurluk yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Fermacu 2017’de seçildiğinde, ülkede işlerin yoluna gireceği beklentisi arttmıştı. Ancak muhalefeti susturmaya başladığında ve ülkedeki en üst düzey BM yetkilisini sınırdışı ettiğinde hayal kırıklığı başladı. Muhalefet, Fermacu’yi yerel seçim komitelerine destekçilerini yerleştirerek hile yapmakla suçlarken, o ise ülkeye genel oy hakkı getirmek üzere bir plan için 2 yıla ihtiyacı olduğunu savunuyor.

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