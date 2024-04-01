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Solingen’de kundaklama ihtimali güçlendi

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#Solingen#Almanya#Kundaklama
Solingen’de kundaklama ihtimali güçlendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 07:00

Solingen’de 4 kişilik bir ailenin yok olmasına neden olan yangında hızlandırıcı kullanılmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

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Almanya’nın Solingen kentinde Türk kökenli 4 Bulgar vatandaşının yaşamını yitirmesine neden olan yangının kundaklama olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Alman “Bild“ gazetesinde yer alan haberde, yangın uzmanlarının görüşlerine yer verilerek, binanın birinci katında başlayan yangında kullanılan ve diğer katlara da dökülen bir hızlandırıcı olduğu ancak ne olduğunun henüz belirlenemediği belirtildi.

İTFAİYE 6 DAKİKA SONRA GELDİ

Kundakçının binayı ateşe verdikten sonra bölgeden uzaklaştığına vurgu yapılan haberde, 40 kişinin yaşadığı binada yangını görenlerin itfaiyeye haber verdiği ve itfaiye ekiplerinin 02.53’te olay yerine geldiklerinde merdivenlerin tamamen alevler içinde olduğu ve binada ikamet edenlerin kaçıp kurtulma şansının olmadığına da dikkat çekildi. İtfaiye ekipleri şefi Gottfried Kreuzberg’in “Kaçış yolu tamamen yanmıştı” dediği de belirtildi. Gazetenin haberinde aynı zamanda Solingen kent yönetiminin “Binada oturanları ancak pencerelerden kurtarmak mümkündü” açıklaması da yer aldı.

 

 

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#Solingen#Almanya#Kundaklama

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