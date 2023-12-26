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Soğuk hava rekor kırdı: Pekin dondu

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#Çin#Pekin#Soğuk Hava
Soğuk hava rekor kırdı: Pekin dondu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 07:00

Çin, tarihinin en uzun süren soğuk hava dalgasını yaşıyor.

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Başkent Pekin ve çevresi, aralık ayı boyunca 1951’den bu yana en uzun süreli soğuk hava dalgasına maruz kaldı. Pekin’in Nanjiao meteoroloji istasyonunda kaydedilen sıcaklık, önceki gün öğleden sonra çok uzun bir sürenin ardından ilk kez sıfır derecenin üzerine çıktı. 11 Aralık’ta sıfır derecenin altına düşen sıcaklıklar, 300 saatten fazla bir süre bu çizginin altında kaldı. Pekin’de bu ay termometreler 10 gün üst üste eksi 10 derecenin altına inerken, dondurucu soğuğun ocak ayına dek süreceği tahmin ediliyor.

 

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#Çin#Pekin#Soğuk Hava

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