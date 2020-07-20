Sirte’ye büyük yığınak

Libya ordusu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sevkıyat kapsamında çok sayıda askeri araç, Sirte’nin batısındaki Ebu Gureyn beldesine ulaştı. Anadolu Ajansı’nın haberinde sevkıyatın, Libya’nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra’nın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılması için başlatılan “Zafer Yolları Harekâtı” kapsamında yapıldığı kaydedildi.

CUFRA KENTİ DE HEDEF

Libya ordusu, başkent Trablus’u ele geçirmek amacıyla Nisan 2019’da saldırı başlatan darbeci Hafter’e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti. Hükümete bağlı güçler, haziran başında Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısında nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomi ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı. Son haftalarda, stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra’nın batısında mevzilenen Libya ordusu, buraları Hafter milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor.

PETROL TESİSLERİ

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı 2 silahlı grup arasında Sirte Körfezi’ndeki petrol tesisleri yakınında çatışmalar yaşandığını duyurdu. NOC tarafından yapılan yazılı açıklamada, doğudaki Brega bölgesinde son 48 saat içinde Hafter’e bağlı Es-Saika (Yıldırım) ismi verilen silahlı bir grup ile petrol tesisleri muhafızları arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. Çatışmaların petrol tanklarının birkaç yüz metre uzağında yaşandığına değinilen açıklamada, bu kişilerin, petrol tesisleri ile buralarda çalışanların güvenliğini düşünmediği kaydedildi. Petrol tesislerinden Rus özel güvenlik şirketi Wagner ile Suriyeli paralı savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milislerinin çıkarılmasının önemine işaret eden NOC, petrol bölgelerinin emniyetinin, profesyonel, bağımsız ve disiplinli bir güvenlik gücünün şemsiyesi altında yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

LİBYA İÇİN AB’DEN ÜÇLÜ AÇIKLAMA

BRÜKSEL’deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Libya konusunda ortak bir açıklama yaparak Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunun delinmeye devam edilmesi halinde yaptırımların gündeme gelebileceğini belirttiler. Açıklamada herhangi bir ülke ismine yer verilmezken, “tüm dış aktörlere, artan müdahalelerine son verme ve BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan silah ambargosu kararına uyma” telkininde bulunuldu. Üç lider, “Ambargonun deniz, kara ve havada delinmeye devam edilmesi durumunda olası yaptırımları uygulamayı değerlendirmeye hazırız” ifadelerini kullandı. Üç lider bu konuda AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in önerilerini bekleyecek. Libya’da artan askeri gerginlikten duyulan ciddi endişenin metne yansıtıldığı açıklamada, ülkedeki tüm taraflara ve yabancı destekçilerine çatışmalara derhal son verme ve askeri yığınağı durdurma çağrısı yapıldı.

‘KUTLU’ GÖREV BAŞINDA



MİLLİ Savunma Bakanlığı, yerli ve milli robot TMR 2’nin (Kutlu), Trablus’ta el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatların imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, uzaktan ve emniyetli müdahale imkanı sağlayan TMR 2’nin, Mayın, Patlayıcı Madde Arama ve İmha (EOD) timlerinin Trablus’ta icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığı kaydedildi.