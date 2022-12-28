Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten protestoculara çağrı

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Kosova-Sırbistan arasındaki gerilimde Sırp polis memuru Dejan Pantic’in cezasının ev hapsine çevrilmesi sonrası tansiyon düşmeye başladı. Sırbistan hükümetindeki Kosova Dairesi Başkanı Petar Petkoviç ise yaptığı açıklamada, Sırpların Kosova'nın kuzeyinde kurulan barikatlardan çekilmesi için öne sürdüklerin taleplerin yerine getirilmesi açısından ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) "şimdiye kadarki en güçlü" garantileri aldıklarını belirtti. Petkoviç, "Sırpların talepleri ve barikatlardan çekilme koşulları söz konusu olduğunda ABD ve AB'den şimdiye kadarki en güçlü garantileri aldığımızın müjdesini vermek istiyorum. Kosova'da protestolara katılan Sırplardan hiçbirinin yargılanmayacağına veya tutuklanmayacağına dair garanti aldık" ifadelerini kullanarak, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in kuzeydeki Sırpları barikatları kaldırmaya çağırdığını açıkladı.

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Petkoviç ayrıca, Pantiç'in gözaltı cezasının ev hapsine çevrilmesi kararını Kosova'daki Sırp halkının büyük bir zaferi olarak nitelendirdi.

ABD ve AB’den yapılan ortak yazılı açıklamanın ardından Kosova ve Sırbistan basınında ise, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic arasında AB be ABD’nin arabuluculuğunda barikat krizini çözmek için gizlice anlaşıldığı iddia edildi. Söz konusu iddia Kosova ya da Sırbistan tarafından henüz doğrulanmadı.



ABD VE AB’DEN ORTAK AÇIKLAMA

ABD ve Avrupa Birliği (AB) iki ülke arasındaki gerilime dair yaptıkları ortak yazılı açıklamada, AB ve ABD’nin Kosova'nın kuzeyinde devam eden gergin durumdan endişe duyduğu aktarılarak, “Herkesi azami itidal göstermeye, durumu kayıtsız şartsız hafifletmek için derhal harekete geçmeye ve provokasyonlardan, tehditlerden veya korkutmalardan kaçınmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

AB ve ABD’nin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile temas halinde olduğu aktarılan açıklamada, “Gerginlikleri yatıştırmak ve tüm yerel toplulukların istikrarı, güvenliği ve refahı adına ileriye dönük bir yol üzerinde anlaşmak amacıyla siyasi bir çözüm konusunda Cumhurbaşkanı Vucic ve Başbakan Kurti ile birlikte çalışıyoruz” denilmişti.

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Kosova’nın barışçıl protestolar/barikatlar nedeniyle tutuklanacak veya kovuşturulacak Kosovalı Sırp vatandaşlarının listelerinin bulunmadığını doğrulayan güvencelerini memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, “Hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmelidir. Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez ve tolere edilmeyecektir” denilmişti.



KOSOVA-Sırbistan GERİLİMİ

Kasım ayında görevinden istifa eden eski Sırp polis memuru Pantic, 10 Aralık'ta Kosova polisi tarafından gözaltına alınmış, duruma tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine barikatlar kurmuştu. Yollara kurulan barikatlar nedeniyle ülkenin güneyine getirilemeyen Pantic, Jarinje yakınlarındaki bir karakolda gözaltında tutuluyordu. Bugün verilen karar ile Pantic’in cezası ev hapsine çevrilmişti.