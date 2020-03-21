Sıra şimdi az gelişmiş ülkelerde mi

Koronavirüs pandemisi dünya genelinde 5 bini Avrupa’da olmak üzere 10 binden fazla can alırken, uzmanlar başta Afrika olmak üzere az gelişmiş ülkelerin bu salgına hazırlıksız olduğu ve COVID-19’un ilk ortaya çıktığı Çin ve hızla yayıldığı Avrupa’dan sonra başta Afrika kıtası olmak üzere az gelişmiş ülkelerde ciddi tahribat yapabileceği uyarısında bulundu. Çin’den enfeksiyonun seyrine dair dün de olumlu haberler gelmeye devam etti. Ülkede üst üste iki gündür “ülke içi kaynaklı” koronavirüs tespit edilmediği bildirildi. Şinhua ajansının haberinde, perşembe günü kaydedilen 39 yeni vakanın tamamının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi. Açıklamada,- “ithal vaka” adı verilen vaka sayısının 228’e çıktığı kaydedildi. Çin’de şimdi endişe ithal vakaların yeni bir salgın dalgası oluşturması.

AVRUPA’DA kriz sürüyor

Başta İtalya olmak üzere Avrupa genelinde salgının tehlikeli seyri sürüyor. İtalya’da koronavirüse bağlı can kaybı sayısı, enfeksiyonun ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin’i önceki gün ilk kez geride bırakarak 3405’e ulaştı. 19.980 vakanın rapor edildiği İspanya’da da ölü sayısı 1002 oldu. İspanya Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, “Durumu ciddi olan hastalarda ölüm bir gerçek. Hayatta kalmayı en büyük oranda garanti etmeye çalışıyoruz. Bazı vakalarda bu garantiyi veremiyoruz. Şu anda hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 10 bin 542” dedi.

‘HAZIRLIKLI DEĞİLİZ’

Afrika’nın Çin ve Avrupa’ya göre daha da hazırlıksız olduğu belirtiliyor. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre çeşitli uzmanlar New Humanitarian haber ajansının düzenlediği bir internet konferansında konuyu masaya yatırdı. Merkezi ABD’de olan Küresel Kalkınma Merkezi adlı düşünce kuruluşundan siyaset uzmanı Jeremy Konyndyk, “Bence kişisel koruyucu ekipman, sınırlı aşı ve tedavi imkânlarının üstesinden gelme konusunda hazırlıklı olduğumuzu düşünmüyorum. İlk 100 milyon aşı dozu geldiğinde bunları kimin alacağına dair büyük bir mücadele baş gösterecek ve bu aşıların yalnızca bunları alabilecek olanağı olanlara gitmemesi önemli bir konu olacak” dedi.

‘TESTLER YAPILMALI’

Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde olan İnsani Eylem Eğitim ve Araştırma Merkezi Direktörü Karl Blanchet, “İngiltere dahil dünyanın büyük bölümünde testlerin sınırlı olması ile birlikte gelişmekte olan ülkeler büyük bir zorlukla karşı karşıya. Test yapılmak zorunda. Bu, önceliktir. Sorun, düşük gelir grubu ülkelerin Çin ve Avrupa’dan sonra muhtemelen üçüncü dalga ile karşı karşıya kalmak üzere olmaları. Testlere erişim problemli olacak” diye konuştu.

‘AFRİKA UYANMALI’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Afrika’ya dikkat çekerek, bu kıtada daha fazla testin yapılması gerektiğini vurgulamış, “Afrika uyanmalı, benim kıtam uyanmalı” ifadelerini kullanmıştı. Şu ana kadar Afrika kıtası genelinde 600 civarında koronavirüs vakası olduğu tespit edilmiş durumda.