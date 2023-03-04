Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Sır perdesi kalktı... 'Babaların babası Denaro' böyle yakalanmış...

Güncelleme Tarihi:

#Rosalia Messina Denaro#Mafya#İtalya
Sır perdesi kalktı... Babaların babası Denaro böyle yakalanmış...
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 16:13

Ocak ayında yakalanan mafya babası Matteo Messina Denaro'nun yakalandığı operasyonla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Denaro'nun ablasının yazdığı bir not sayesinde yakalandığı öğrenilirken 67 yaşındaki Rosalia Messina Denaro gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Avrupa'nın en çok aranan mafya lideri, 'babaların babası' olarak tanınan Matteo Messina Denaro 30 yıllık kaçak hayatının ardından Ocak ayında yakalanmıştı.

60 yaşındaki Messina Denaro, 1993’ten bu yana aranıyordu. Polisin elinde parmak izi ve güncel görüntüsü bile olmadan aradığı ve yaklaşık 50 cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen mafya liderinin yakalanmasının yankıları sürerken dün Denaro'nun ablası gözaltına alındı.

Sır perdesi kalktı... Babaların babası Denaro böyle yakalanmış...

Polis, Denaro'nun ne güncel görüntüsüne, ne parmak izine sahipti... Mafya babasının sesinin bile nasıl olduğu bilinmiyordu...

MAFYA LİDERİ ONUN YAZDIĞI NOT SAYESİNDE YAKALANMIŞ

Haberin Devamı

Rosalia Messina Denaro’nun, kardeşinin kaçışına yardım ettiği ancak nihayetinde yakalanmasında da rol oynadığı açıklandı.

Dün Sicilya’da gözaltına alınan 67 yaşındaki Rosalia Messina Denaro’nun, kardeşinin iletişim ağını ve ‘’kasasını’’ yönettiğinden şüpheleniliyor.

Mafya liderinin ablasına yönelik gözaltı kararında, Matteo Messina Denaro’nun 30 yıllık firarının nasıl son bulduğuyla ilgili bilgiler de yer alıyor.

57 sayfalık yakalama emrindeki bilgilere göre Cosa Nostra’nın son büyük patronu kabul edilen Matteo Messina Denaro’nun kaçak hayatı, ablasının evinde bulunan bir not sayesinde son buldu.

Sır perdesi kalktı... Babaların babası Denaro böyle yakalanmış...

Geçen Aralık ayında güvenlik güçleri abla Rosalia Messina Denaro’nun evine gizli bir operasyon düzenleyerek ses ve görüntü kayıt cihazları yerleştirdi.

Bir metal sandalyenin ayağındaki boşluğa cihaz yerleştirmek isteyen güvenlik görevlileri buraya gizlenmiş bir not buldu. Fotoğrafları çekildikten sonra kağıt aynı yere geri koyuldu.

İPUCU: KOLON KANSERİ

İlk bakışta kopuk sözcükler, rakam ve sembollerle dolu gibi görünen not üzerinde yapılan incelemeler sonucunda kolon kanseri tedavisiyle ilgili verilere rastlandı.

Haberin Devamı

Messina Denaro ailesinin üyeleri arasında böyle bir kanser vakası olmaması nedeniyle şüpheler kaçak kardeş Matteo Messina Denaro üzerine yoğunlaştı.

Ulusal sağlık sistemi veri tabanında yapılan incelemeler sonucunda da Andrea Bonafede adına düzenlenmiş kimlikle kolon kanseri tedavisi gören kişinin kaçak mafya babası Matteo Messina Denaro olduğu belirlendi. Ve İtalya’nın en çok aranan mafya lideri Messina Denaro nihayet 16 Ocak sabahı Palermo’da tedavi için gittiği klinikte yakalandı.

Sır perdesi kalktı... Babaların babası Denaro böyle yakalanmış...

Abla Rosalia Messina Denaro’nun gözaltı emrini imzalayan hakim, ‘’Son büyük katliamcının yakalanmasıyla sonuçlanan tarihi gelişme, Rosalia Messina Denaro’nun, zekice gizlemesine rağmen tedbirsizce bulundurduğu bir yazıdan kaynaklandı’’ dedi.

Haberin Devamı

60 yaşındaki Matteo Messina Denaro, Sicilya mafyası Cosa Nostra'nın 1990'lardaki katliamlar döneminin son firari patronuydu. Messina Denaro’nun 30 yıllık firarının en azından son aylarında, doğduğu kasaba Castelvetrano’ya 8 km mesafedeki Campobello di Mazara’da yaşadığı ortaya çıkmıştı. Dün gözaltına alınan ablası Rosalia Messina Denaro da Castelvetrano’da yaşıyordu.

Rosalia Messina Denaro’nun eşi Filippo Guttaduro da halen mafya suçlarından hapiste; çiftin kızı Lorenza Guttaduro ise mafya lideri dayısının avukatlığını yapıyor.

Gözden Kaçmasın

Dünya Akşenerin açıklamalarını konuşuyor Yunan basını: Erdoğan haklı çıktı, Alman basını: Muhalefet intihar ettiDünya Akşener'in açıklamalarını konuşuyor! Yunan basını: Erdoğan haklı çıktı, Alman basını: Muhalefet intihar ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rosalia Messina Denaro#Mafya#İtalya

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler
Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi İkincil riskler önlenebilir

Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi? 'İkincil riskler önlenebilir'

#Deprem
Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT