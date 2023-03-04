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Dünya Akşener'in açıklamalarını konuşuyor! Yunan basını: Erdoğan haklı çıktı, Alman basını: Muhalefet intihar etti

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#Akşener#İyi Parti#Seçim
Dünya Akşenerin açıklamalarını konuşuyor Yunan basını: Erdoğan haklı çıktı, Alman basını: Muhalefet intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 13:37

Dün olduğu gibi bugün de Meral Akşener'in açıklamalarına geniş yer ayıran dünya gazeteleri Türkiye muhalefetindeki krize dikkat çekti. Yunan medyası Erdoğan'ın haklı çıktığını belirtirken, Alman medyası Akşener'in hamlesi ile muhalefetin intihar ettiğini yazdı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yaptığı sert açıklama Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da kendine geniş yer buldu.

Uluslararası ajanslar dün Akşener'in yaptığı açıklamayı 'son dakika' olarak okuyucularına servis ederken bugün de gazeteler Türkiye muhalefetindeki krizini sayfalarına taşıdı.

ALMAN BASINI: 'MUHALEFET İNTİHAR ETTİ'

Alman gazeteleri Meral Akşener'in açıklamalarına yer verdikleri haberlerinde 'Erdoğan yeniden kazanacak mı?' sorusunu sordular.

Deutsche Welle konuya ilişkin haberinde 'Türkiye Mayıs ayında seçime hazırlanıyor, ancak muhalefet ittifakı görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyacak bir aday üzerinde anlaşamıyor. İYİ Parti lideri Akşener, Türk seçmenin sandık başına gitmesinden sadece haftalar önce ittifaktan ayrıldı' ifadelerine yer verdi.

Dünya Akşenerin açıklamalarını konuşuyor Yunan basını: Erdoğan haklı çıktı, Alman basını: Muhalefet intihar etti


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Zeit Online haberinde 'Türkiye muhalefeti seçime bir kaç hafta kala çöktü' başlığını kullanırken, Berlin merkezli Die Tageszeitung yerel gazetesi 'Muhalefet kendi kalesine gol attı' başlığını kullandı.

Tagesspiegel 'Muhalefet intihar etti' başlıklı haberinde "Erdoğan muhalifleri derinden bölünmüş durumda ve herhangi bir aday üzerinde anlaşamıyorlar. Bu da ittifakın dağılması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

FINANCIAL TIMES: AKŞENER'İN AÇIKLAMASI CHP İÇİN İSYAN ÇAĞRISI

İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye'deki muhalefetin çatırdağını belirttiği haberinde siyasi danışmanlık şirketi Teneo'dan Wolfango Piccoli'nin görüşlerine yer verdi ve Akşener'in iki belediye başkanından birinin aday olması çağrısının aslında CHP içinde bir 'isyan' çağrısı olduğunu yazdı.

Dünya Akşenerin açıklamalarını konuşuyor Yunan basını: Erdoğan haklı çıktı, Alman basını: Muhalefet intihar etti

FRANCE 24: AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A HEDİYE

France 24, 'Türk muhalefeti Erdoğan karşıtı aday konusunda bölündü' başlıklı haberinde siyasi risk danışmanı Anthony Skinner'in ifadelerine yer verdi ve "Aksener'in Kılıçdaroğlu'nu reddetmesi, siyasi muhalefetin seçim umutlarına ciddi bir darbe vuruyor. Akşener seçimi Erdoğan'a hediye etti" diye yazdı.

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YUNAN MEDYASI: ERDOĞAN HAKLI ÇIKTI

Dün olduğu gibi bugün de Akşener'in açıklamalarını sayfalarına taşıyan Yunan gazeteleri 'Türk muhalefeti krizde' derken Protothema '6'lı masanın dağılması Erdoğan'a bir seçim hediyesi' başlığını kullandı.

Dünya Akşenerin açıklamalarını konuşuyor Yunan basını: Erdoğan haklı çıktı, Alman basını: Muhalefet intihar etti


Ethnos gazetesi Türk siyasetinde hızlı gelişmelerin yaşandığını belirttiği haberinde Akşener'in muhalefet bloğundan çekildiğini ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını yazdı.

Muhalefetin dağıldığını ve önümüzdeki bir kaç günün Türkiye seçimlerini belirleyeceğini yazan gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "eninde sonunda dağılacaklar" sözü ile haklı çıktığını yazdı.

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