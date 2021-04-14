Sınırda 4.5 metrelik duvardan atılan iki kız kardeş ailesine kavuşacak!

ABD - Meksika sınırında, 3 ile 5 yaşlarındaki iki kız çocuğu insan kaçakçıları tarafından metrelerce yükseklikteki duvardan Amerikan sınırına atılmış, yaşanan dram ise termal kameralara yansıyarak tüm dünyada tepki toplamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramı sürüyor. El Paso kentinde Meksikalı insan kaçakçıları tarafından yaşları 5 ve 3 olan iki küçük kız çocuğu 4.5 metrelik duvardan Amerikan sınırına attı. Termal kameralara yansıyan görüntülerde, kaçakçıların çocukları metrelerce yükseklikteki duvardan attıktan sonra bölgeden hızla uzaklaştıkları görüldü.

'TERMAL KAMERA OLMASAYDI ÖLÜM TEHLİKESİ YAŞAYABİLİRLERDİ'

El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria Chavez, “Bu kaçakçıların masum çocukları dün gece 4.5 metrelik sınır bariyerinden acımasızca atmaları beni şaşkına uğrattı. Eğer termal kameralar olmasaydı, çocuklar tespit edilemeyeceti. Ve iki kardeş ölüm tehlikesi yaşayabilirdi." dedi. Öte yandan, Amerika-Meksika sınırı teller, duvarlar, güvenlik kameraları, termal kameralar ve binlerce sınır devriyesi çalışanı tarafından 24 saat gözleniyor.

KAMUOYU BASKISINDAN SONRA GELEN KARAR

Yaşanan dram sınır güvenliğinin termal kameraları tarafından görüntülenmesiyle oluşan kamuoyu baskısı işe yaradı. Adları Yareli ve Yasmina adlı iki kız kardeşin ABD Sınır Devriyeleri ekipleri tarafından serbest bırakıldı. İki kız kardeşin 16 gün sonra New York’ta bulunan ailesiyle buluşacakları belirtildi.

BIDEN HARRIS'İ GÖREVLENDİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ülkenin Meksika sınırındaki göçmen akını ile ilgilenmesi ve ilgili ülkeler ile çalışmaları yürütmesi için görevlendirdi.

Harris'in California Başsavcısı olduğu dönemdeki başarılarına dikkati çeken Biden, "Harris'ten, güney sınırımızdaki göçmen sayılarının artmasından dolayı çıkan durumları ve bu konuda Meksika ile diğer bölgeler ile olan çabamızı yönetmesini istedim." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD'de yapılan anket, Amerikalıların Meksika sınırındaki göçmen yoğunluğunun sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'tan çok yeni Başkan Joe Biden'ı gördüklerini ortaya koydu.

Hill-HarrisX'in 24-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 44'ü, ABD'ye geçmek için Meksika sınırından akın eden göçmenlerle ilgili problemden Başkan Biden'ın sorumlu olduğunu söylerken, sadece yüzde 28'i eski Başkan Trump'ı işaret etti.

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