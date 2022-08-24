Silahlı saldırıda felç olmuştu... Cezaevinde ötenazi istedi!

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İspanya'da meslektaşlarına silahlı saldırı düzenledikten sonra polis tarafından defalarca kez vurulan ve felç geçiren eski güvenlik şirketi çalışanına, duruşması başlamadan önce, bulunduğu hapishanede ötenazi yapıldı.

46 yaşındaki Marin Eugen Sabau, Aralık ayında eskiden çalıştığı güvenlik şirketinde düzenlediği saldırıda üç meslektaşını ve bir polisi vurarak yaraladı.

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Tarragona şehrinde düzenlediği saldırıda Sabau, meslektaşlarına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken bir polis görevlisini de vurdu.

Aslen Romanyalı olan Sabau, ardından cephanelik dolu bir evde barikat kurdu.

Romanya merkezli Observator haber sitesine göre polis, Sabau'nun bulunduğu binaya zorla girdikten sonra onu defalarca kez vurdu.

Omurilik felci geçiren Sabau'nun bacaklarından biri kesildi. Kronik ağrıları sonrası Sabau, ötenazi talep etti.

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Tarragona'da bir mahkeme, saldırıya uğrayan kişilerin itirazlarına rağmen Sabau'nun sağlık durumunu değerlendirdi ve insan hakları çerçevesine uygun olduğuna hükmettiği talebi onayladı.

İspanya'da geçen yıl yürürlüğe giren bir yasaya göre "dayanılmaz ağrıya" neden olan kalıcı ve ciddi sağlık sorunları olan yetişkinlere kendi istekleriyle ötenazi yapılabiliyor.

Ancak saldırıda yaralanan polis görevlisinin avukatı, mahkemenin eşi benzeri görülmemiş bir olay hakkında duruşma yapma ve karar verme fırsatını boşa harcadığını söyledi.

İspanya merkezli El Pais gazetesine konuşan Avukat Jose Natonio Bitos, "Hedefimiz ötenaziyi engellemek değildi ama olayda mağduriyete neden olan kişilerin adil şekilde yargılanmasını istiyorduk" dedi.

Hapishane yetkilileri ve Sabau'nun avukatı, konu ile ilgili açıklama yapmadı.