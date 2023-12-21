Silahlı 15 kişi villasından kaçırıp sevgilisine patlayıcılarla dolu yelek giydirdi! Ünlü milyoner 4 gün sonra serbest...

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İngiltere'de tanınmış bir iş adamı ve eski bir diplomat olan 78 yaşındaki Armstrong, Cumartesi sabahı sevgilisi Katherine Paola Santos'la birlikte kaldığı villasından 15 silahlı adam tarafından kaçırılmıştı. Son olarak bir arabanın arka koltuğunda otururken görüntülenen Armstrong'un bölgedeki kartele fidye vermeyi reddettiği ve bu nedenle kaçırıldığı düşünülüyordu.



Ekvador polisi ünlü milyonerin kaçırıldığı aracı ikinci büyük şehri Guayaquil'e kadar takip etti, araç sahil bölgesinde boş bir şekilde bulundu. Bu sırada Armstrong'un sevgilisi villada üzerinde patlayıcılar olan bir yelek giydirilmiş halde bulundu.

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Bomba imha ekibinin genç kadını kurtardığı anın görüntüleri sosyal medya platformu X'e düştü.



Polis ünlü milyoneri bulmak için operasyon başlattı. 30 evin arandığı “Libertad 122” adlı operasyonda 9 kişi tutuklandı. Vücut kamerasına kaydedilen baskınlarda polis, 5 el bombası, çok sayıda silah, 1.500 mühimmat, 30 fünye, 9 telefon ve kaçırmada kullanılan 2 aracı ele geçirdi.

Ekvador polis şefi Cesar Augusto Zapata Correa, Çarşamba günü İngiliz milyonerin kaçırıldığı Los Rios'tan çok da uzak olmayan Manabi yakınlarındaki bir yolda bulunduğunu açıkladı.



4 gün sonra serbest kalan Armstrong, kafasında bir beyzbol şapkası yanında iki polis memuru ile çekindiği fotoğrafında oldukça iyi görünüyordu.

KARTEL BAĞLANTISI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR

Yerel medya Armstrong'un kaçırılmasında acımasız Meksika karteli 'Los Tiguerones'ın baş şüpheli olduğunu iddia ediyor.

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Karanlık çete, 2019'da adını ilk kez duyurduğunda, Güney Amerika ülkesinin en eski organize suç gruplarından biri olan Los Choneros'un küçük bir destek birimiydi.

Başlangıç ​​aşamasında sadece 900 üyeye sahip olan örgüt, dört yıl sonra hem ulusal sahnede hem de komşu Peru'da kokulan bir çete haline geldi.

