Silah tutukluk yaptı, suikasttan şans eseri kurtuldu! Saldırganın evine giden polis bir beden daha buldu

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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Glenn Germany adındaki papaz, kilisede vaaz verdiği sırada suikast girişimine uğradı.



Saldırgan Germany’e ateş açmak için silahını çekti ancak silah tutukluk yaptı. Kilisede bulunanlar saldırganı etkisiz hale getirerek silahı aldı.



Olay, Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kentinde bulunan Jesus' Dwelling Place Kilisesi’nde Pazar günü meydana geldi. Kilisenin papazı Germany, vaaz verdiği sırada suikast girişimine uğradı.



Saldırgan, Germany’e yaklaşarak silahını doğrulttu ve tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Kilisenin diyakozu Clarence McCallister, hızlı davranarak saldırganı etkisiz hale getirdi ve silahı aldı.

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Kilisenin kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın silah çektiğini gören Germany’nin hızlı kendisini kürsünün arkasına attığı, saldırganın ise Germany’e doğru yöneldiği görüldü. Daha sonra McCallister, saldırgana arkadan yaklaşarak etkisiz hale getirdi.



ABD medyasına konuşan Germany, “Hala burada olduğum için şanslıyım” dedi. Kızının da ayin sırasında kilisede olduğunu belirten Germany, “Kızımın yaşananları gördükten sonra yıkılışını izlemek bile insana bir şekilde dokunuyor. Onu yere yatırdığımızda bana hiç karşı koymadı. Daha sonra polis arabasında onunla konuştuğumda benden özür diledi” dedi.

EVİNDE VURULAN BAŞKA BİR ADAM BULUNDU

Yetkililer 26 yaşındaki saldırganın adının Bernard Polite olduğunu açıkladı. Polis saldırganın North Braddock'taki evinde yaptığı aramada ölümcül şekilde vurulan başka bir cansız bedenle karşılaştı.

56 yaşında olduğu belirtilen kurbanın Polite ile akraba olduğu düşünülüyor.



Saldırgan şu anda cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya. Kefaletle serbest bırakılması reddedildi ve önümüzdeki hafta yapılacak ön duruşma öncesinde Pittsburgh'daki bir hapishanede gözaltında tutuluyor.