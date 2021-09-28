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Sigara tiryakilerine kötü haber... Sigara içmek Kovid'i ağır geçirme riskini yüzde 80 artırıyor!

#Koronavirüs#Sigara#Araştırma
Sigara tiryakilerine kötü haber... Sigara içmek Kovidi ağır geçirme riskini yüzde 80 artırıyor

Neredeyse iki yıldır hayatlarımızın üzerine kâbus gibi çöken koronavirüs salgınında bir yandan aşılama bir yandan da devam eden tedbirlerle vaka ve ölümlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Bilim insanları da bir yandan virüsle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yeni yapılan çarpıcı bir araştırma sigara içenlerin kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma ve hayatını kaybetme olasılığının ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu.

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Koronavirüs salgınının hayatımıza girdiği ilk günlerde hepimiz virüsün kimlere daha çok bulaştığı, kimleri daha çok hastanelik ettiğiyle ilgili çalışmaları ilgiyle okuyor ve hastalıktan nasıl daha iyi kaçabileceğimizi anlamaya çalışıyorduk.

İşte her şeyin kafamızı karıştırdığı ve ortada çok fazla bilgi kirliliği olan bu günlerde ortaya dikkat çekici bir iddia atılmıştı. Bilimsel bir çalışma sigara içen kişilerin kovid-19'a yakalanma riskinin daha düşük olduğunu, sigara tiryakiliğinin koronavirüse karşı bir koruma oluşturduğu söylüyordu.

Ancak ilerleyen zamanlarda bu araştırmanın doğru olmadığı ve hatta araştırmada imzası olan bazı kişilerin tütün endüstrisiyle bağları olduğu ortaya çıkmıştı.

Aradan geçen zamanda bu konuyla ilgili araştırmalar devam etti. Ve solunum yollarımızı etkileyen ve akciğerlerimizi tahrip eden bir hastalık olan koronavirüsün yine aynı şekilde akciğerleri tahrip olmuş sigara tiryakileri için büyük bir risk oluşturduğu ortaya çıktı.

Sigara tiryakilerine kötü haber... Sigara içmek Kovidi ağır geçirme riskini yüzde 80 artırıyor

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Oxford Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma sigara içen kişilerin kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma riskinin içmeyenlere göre yüzde 60--80 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Hem genetik hem de gözlemsel verileri inceleyen araştırmada sigara bağımlılığının başta söylendiği gibi koruyucu bir etkisi olmadığı, tam aksine bunun hastalığın daha şiddetli geçirilmesine sebep olduğu anlaşıldı. Konuyla ilgili daha önceki araştırmalar bu konuda tatmin edici bir bağlantı bulmakta zorlanmış ve muğlak sonuçlar elde edilmişti.

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İngiltere'deki aile hekimlerinden toplanan sağlık verileri, Kovid-19 test sonuçları, hastaneye yatışlarla ilgili rakamlar ve ölüm raporlarının hepsi sigara kullanımı ve Kovid-19'la ilgili bağlantıyı doğru şekilde kurabilmek için kullanıldı. Ocak-Ağustos 2020 arasında 421 bin 469 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada hayatında hiç sigara içmemiş kişilere oranla sigara tiryakisi olanların virüsü kapması durumunda hastaneye yatırılma oranının yüzde 80'e kadar yükseldiği görüldü.

Sigara tiryakilerine kötü haber... Sigara içmek Kovidi ağır geçirme riskini yüzde 80 artırıyor

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Araştırmaya sonuçlarına göre sigara içen kişilerin enfeksiyona yakalanma riski iki katına çıkarken hastaneye kaldırılma ihtimali tam beş kat artıyor. Sigara içen kişilerin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetme riski ise tam on kat daha fazla!

Araştırma ekibinden Dr. Ashley Clift elde ettikleri sonuçlar için 'Araştırmamız sigaranın koronavirüsü ağır geçirmekle ilgisini ortaya çıkarıyor. Tıpkı sigaranın kalp hastalığı, farklı türdeki kanserler ve birçok başka hastalıkla bağlantısında olduğu gibi. Yani sigaranın sağlığımıza verdiği zarar Kovid söz konusu olduğunda da aynı. Koronavirüs salgını sigarayı bırakmaya karar vermek için doğru bir zaman' açıklamasını yapıyor.

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#Koronavirüs#Sigara#Araştırma